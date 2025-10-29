'Decidiu a partida', diz Richardson sobre juiz em derrota do Ceará

O Ceará perdeu para o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O meio-campista Richardson falou a respeito da partida e citou o gol do adversário, que surgiu em um lance contestado pelo Alvinegro.

— Complicado falar sempre de arbitragem. Falando de arbitragem e não do que foi o jogo. Mas foi um erro que decidiu a partida. Nós tentamos, mas... Eu estava lá, fui, acabou o 1º tempo eu estava no banco de reservas e fui lá falar com ele. Ele achou que eu estava cobrando de forma mal-educada e acabou mandando eu sair, mas assumiu que errou - disse o volante.

— Só que assumir o erro... A gente está aqui, colocamos nosso trabalho em xeque. Toda a nossa preparação vai por água abaixo por um erro de arbitragem. Ele assumiu que errou e eles podem errar, a arbitragem é ser humano e eles podem errar. Mas a cada jogo, continuam errando e nada é providenciado. A gente não tem uma saída. Infelizmente essa é a nossa arbitragem. A gente lamenta por ele e fica chateado, mas foi um lance que acabou determinando o que foi o jogo - acrescentou.

Partida entre Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— Alguns lances ele dava falta, outros não dava. Fica complicado a gente falar de arbitragem. Não podemos jogar toda a culpa, temos que assumir que fizemos um jogo um pouco abaixo, erramos o que não estamos acostumados a errar. Mas o erro dele determinou o resultado do jogo. Então a gente tem que cobrar sim, por uma arbitragem melhor. Mas agora é tentar esquecer, tentar absorver esse resultado, porque a gente joga contra eles novamente em casa e precisamos fazer pontos - finalizou o capitão.

Em campo, a arbitragem marcou um toque de mão do zagueiro Marllon, o que gerou reclamações dos jogadores visitantes. Renê cobrou a falta, Bruno Ferreira não chegou e a bola foi para o fundo das redes.

Apático no setor ofensivo, o Ceará pouco criou em busca do empate no Maracanã. O Fluminense teve chances de ampliar, mas parou nas defesas de Bruno Ferreira.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará voltará a campo no domingo (2), contra o próprio Fluminense, na Arena Castelão. O embate pela 31ª rodada da Série A terá início às 16h (de Brasília).