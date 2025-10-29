menu hamburguer
Fluminense x Ceará: ex-árbitro vê erro e explica regra em lance polêmico

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
19:56
John Kennedy em Fluminense x Ceará (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraJohn Kennedy em Fluminense x Ceará (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Fluminense saiu na frente do placar no confronto contra o Ceará, desta quarta-feira (29), no Maracanã, em confronto atrasado da 22ª rodada do Brasileirão. Contudo, o gol tricolor foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Na transmissão, o especialista Paulo César de Oliveira explicou a regra do lance.

A origem do gol aconteceu através de uma falta marcada de forma equivocada pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Ele assinalou uma infração por um suposto toque de mão do zagueiro Marllon, que não aconteceu.

Na cobrança, Renê cobrou com qualidade e marcou para o Fluminense. No banco de reservas, os jogadores do Ceará reclamaram da marcação. Na transmissão do Premiere, Paulo César de Oliveira explicou que o VAR não pode ser acionado nesses cenários.

- Lembra aqui o nosso consultor de arbitragem Paulo César de Oliveira, o VAR só poderia interferir no lance caso tivesse sido marcada a penalidade máxima. Erro na conta do Flávio Rodrigues de Souza - disse o narrador Vinicius Rodrigues, que expôs a análise do especialista.

Tudo sobre

