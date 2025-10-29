Fluminense vence o Ceará e entra no G6 do Campeonato Brasileiro
Times se enfrentaram no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada
O Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Estádio do Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Renê, cobrando falta que surgiu em lance polêmico, marcou o gol dos cariocas.
Com o resultado, o Tricolor subiu para 47 pontos, ocupando agora o sexto lugar na tabela do campeonato. O Vovô, estacionado em 35 pontos, continua sendo o 14º colocado no torneio.
Fluminense supera o Ceará no Maracanã
Fluminense e Ceará duelaram no Rio de Janeiro (RJ) em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Os mandantes entraram em campo de olho em vaga na Copa Libertadores, enquanto os visitantes travam uma briga contra o rebaixamento.
O clube das Laranjeiras abriu o placar em lance polêmico. O árbitro marcou erroneamente um toque de mão do zagueiro Marllon, o que gerou grande reclamação dos jogadores do Ceará. Renê bateu a falta, o goleiro Bruno Ferreira não chegou e a bola foi para o fundo das redes.
O Fluminense quase ampliou com Acosta após lance de toque de bola, mas Bruno Ferreira defendeu e o impedimento foi assinalado. No último lance da etapa inicial, Vina cobrou falta para fora.
Os times voltaram com alterações para o 2º tempo. Em desvantagem, o Ceará tentou aumentar a pressão sobre os cariocas. Canobbio teve oportunidade em lance pela direita e mandou na rede pelo lado de fora. Depois, o atacante finalizou com desvio e a bola bateu na trave.
A partida seguiu com grande disputa no setor de meio-campo. Apesar dos espaços, o Tricolor desperdiçava as chances de fazer o segundo gol. O Alvinegro, por sua vez, enfrentava dificuldades para atacar.
O Ceará teve chance em cobrança de falta de Lucas Mugni, mas a bola foi para fora. Na sequência, Cano cabeceou e obrigou Bruno Ferreira a defender. Mesmo com as tentativas nos minutos finais, o Vovô não conseguiu a igualdade. Assim, os times voltarão a se enfrentar já no próximo domingo (2), na Arena Castelão.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 1 X 0 CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29/10/2025 - 19h
📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Renê aos 26 min do 1º T (FLU)
🟨 Cartões amarelos: Acosta, Bernal, Fábio, Riquelme Felipe, Renê (FLU); Richardson, Pedro Henrique (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
🏁 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Acosta (Lima); Canobbio (Riquelme Felipe), John Kennedy (Cano) e Serna (Keno).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço (Richardson) e Vina (Lucas Mugni); Galeano (Aylon), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Fernandinho (Paulo Baya).
