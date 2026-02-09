Destaque do ataque do Fluminense, Kevin Serna tem quatro gols em quatro jogos pelo Campeonato Carioca e disputa a artilharia da competição. Autor do gol da vitória sobre o Maricá, o colombiano celebrou o bom início de temporada após o título da Taça Guanabara.

Desde que chegou, tornou-se rapidamente importante para o time. Em 2024, marcou gols importantes na campanha contra o rebaixamento e, em 2025, foi o artilheiro tricolor no Brasileirão. Em 2026, afirmou que vai em busca de mais uma marca.

Titular na partida pelo Estadial, Serna jogou pelos lados do campo na maior parte do tempo, mas também atuou como um "falso 9". Depois da saída de John Kennedy, quando a equipe ficou sem centroavante em campo ele, Savarino e Ganso se alternaram na função.

— Graças a Deus deu certo. Eu tinha ouvido muito que queriam que eu jogasse ali. É uma boa posição, já joguei em outros times nessa função.Hoje pude ajudar a equipe, que era o mais importante, e conseguimos o título do primeiro ano — disse o jogador do Fluminense.

Na noite de domingo (8), diante de muita chuva, um público modeste viu a equipe levantar a taça. Apesar de terem sido pouco mais de 11 mil torcedores, o atacante valorizou o esforço daqueles que foram apoiar.

— Muito feliz! Agradeço à torcida, porque apesar de o clima não estar tão bom quanto queríamos, o pessoal está muito feliz. É um momento muito gratificante para nós.

