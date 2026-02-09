Botafogo se viu em risco após pressão da Ferj com regulamento do Carioca

A lista de relacionados pelo Botafogo para o clássico com o Vasco provocou atrito com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, às vésperas do confronto. O Glorioso foi a campo no último domingo (8), em São Januário, e perdeu pelo placar de 2 a 0 com time formado majoritariamente por jovens da base.

O planejamento inicial indicava que Martín Anselmi levaria para o jogo apenas sete jogadores do grupo considerado principal, e com time titular tendo Léo Linck, Bastos e outros nove atletas oriundos da base. Raul, Vitinho, Barboza, Alex Telles e Allan ficariam no banco.

Na noite anterior, conforme apurou o Lance!, o clube se viu pressionado pela Ferj. A entidade alegou que o regulamento previa utilização de jogadores considerados titulares a partir da quarta rodada, com risco de multa em cima das cotas de direito de transmissão.

Como o Botafogo agiu

O Botafogo entendeu que havia risco com a situação devido ao contexto. O clássico com o Vasco não mudaria o panorama da equipe, já classificada para as quarta de final do Campeonato Carioca na liderança do Grupo B. A sequência de jogos importantes ligou o alerta, com clássico diante do Fluminense na quinta-feira (12), quartas de final contra o Flamengo no dia 15 e ida da segunda fase preliminar da Libertadores no dia 18, na Bolívia, contra o Nacional Potosí.

A diretoria alvinegra esperou até horas antes da partida para divulgar a lista de relacionados e, mesmo contrariada, puxou mais cinco jogadores do grupo principal além dos outros sete que já haviam sido relacionados. Entraram então Newton, Nathan, Jordan Barrera, Matheus Martins e Álvaro Montoro.

O time que foi a campo teve, além de Léo Linck e Bastos, Alexander Barboza, Matheus Martins, Nathan e Barrera.

Ainda assim, Martín Anselmi conseguiu controlar. Barboza, Matheus Martins e Nathan jogaram apenas o primeiro tempo, e Barrera saiu na segunda etapa. Bastos jogou os 90 minutos por ritmo de jogo, enquanto os demais jogadores do grupo principal não pisaram no gramado.

O Botafogo entendia que "não podia ser punido" com a necessidade de ir a campo com peças principais em um jogo que, apesar de clássico, tinha pouco valor. Houve e controle e, apesar de ceder à pressão, deu resposta com suas convicções para preservar o planejamento.