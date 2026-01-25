Fluminense amplia vantagem sobre o Flamengo na década

A vitória por 2 a 1 no primeiro Fla-Flu de 2026 não foi apenas importante para a tabela do Campeonato Carioca. O resultado também contribuiu com um dado simbólico da rivalidade recente: o Fluminense ampliou sua vantagem sobre o Flamengo no recorte da década.

Desde 2021, os clubes se enfrentaram 29 vezes, com 12 vitórias do Fluminense, 9 triunfos do Flamengo e 8 empates. O equilíbrio é evidente, mas o Tricolor leva vantagem num período marcado por forte assimetria financeira entre os rivais.

O retrospecto mostra um Fla-Flu de muitos jogos truncados, placares curtos e decisões em detalhes. Em vários momentos, o Fluminense conseguiu se impor justamente nos confrontos diretos, mesmo enfrentando elencos mais caros e com maior poder de investimento do outro lado.

O clássico deste domingo (25) reforça essa tendência e abre mais um ano com o mesmo pano de fundo: dinheiro separa, mas o campo segue aproximando. Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Tricolor. Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro. O jogo chegou a ser paralisado por conta do temporal que começou instantes antes de a bola rolar.

O que vem por aí para Fluminense?

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.