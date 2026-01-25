John Kennedy decidiu o primeiro Fluminense x Flamengo de 2026 e ganhou de brinde um "elogio" de Kevin Serna, autor do outro gol tricolor na vitória. O colombiano falou com a "Ge tv" após o apito final e falou do atacante. Serna, que é alvo do Boca Juniors nessa janela, também falou sobre a importância do resultado.

— Ele tem o jeito dele. Eu já tenho uma personalidade mais tranquila. Mas é sempre bom ter um "maluco" no grupo, e nós temos dois: John Kennedy e o Freytes ali. Os dois são bem malucos!

O primeiro Fla-Flu de 2026 teve final feliz para os tricolores. O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Tricolor. Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro. O jogo chegou a ser paralisado por conta do temporal que começou instantes antes de a bola rolar.

— Graças a Deus começamos bem o ano, que era o que queríamos. Mas fico ainda mais feliz pela vitória, que era o nosso principal objetivo hoje, e graças a Deus conseguimos. Sabemos que todos os jogos são importantes, mas os clássicos são especiais. A torcida se envolve ainda mais em partidas como essa, e isso acaba nos afetando também. Graças a Deus, hoje o resultado foi favorável para nós e ficamos muito felizes, porque clássico é jogo que se tem que ganhar.

O que vem por aí para Fluminense?

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.

