Canobbio fica com marca na canela após entrada dura de Allan em Fluminense x Flamengo

O atacante Canobbio, do Fluminense, deixou o clássico com o Flamengo na noite deste domingo (25) com marcas na canela após dividida com o volante Allan, do rival. O lance aconteceu antes mesmo da paralisação do duelo por causa da chuva e o estado do gramado do Maracanã. O Tricolor levou a melhor pelo placar de 2 a 1. Veja fotos abaixo:

Canobbio seguiu em campo ao longo da primeira etapa, mas não voltou do intervalo, dando lugar a Santi Moreno.

Alex Gomes Stefano, árbitro da partida no Maracanã, mostrou apenas cartão amarelo para o volante do Flamengo. A decisão revoltou os jogadores do Fluminense, que reclamaram acintosamente até a descida para os vestiários após a paralisação.

Canobbio sofreu entrada dura de Allan em Fluminense x Flamengo (Foto: Reprodução)

Canobbio, do Fluminense, sofreu entrada dura de Allan (Foto: Reprodução)

Como foi Fluminense x Flamengo?

O primeiro Fla-Flu de 2026 teve final feliz para os tricolores. O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Tricolor. Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro, O jogo chegou a ser paralisado por conta do temporal que começou instantes antes da bola rolar.

O protagonista do primeiro tempo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes de a bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. Quarente minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25 Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.

O segundo tempo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Já o Flamengo encara o São Paulo, no mesmo dia, às 21h30.