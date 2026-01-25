Auxiliar de Zubeldía revela foco do Fluminense após vitória sobre o Flamengo

Após a vitória do Fluminense contra o Flamengo no retorno do Tricolor ao Maracanã, Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, falou em entrevista coletiva. O treinador fez seu último jogo no comando da equipe. A partir da próxima partida, Zubeldía retorna à beira do gramado.

Cuberas apontou que o trabalho dele foi apenas uma continuidade do que a comissão de Zubeldía tinha de planejamento. O foco nesse início de temporada é recuperar o condicionamento físico dos jogadores. A partir de agora, segundo o auxiliar, Zubeldía retorna e dá continuidade ao planejamento traçado.

Com o resultado, o Tricolor chega a 9 pontos e fica na liderança do Grupo A. O Rubro-Negro segue com 4 pontos e fica na quinta posição do Grupo B.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).

✅Ficha técnica

Fluminense 2 x 1 Flamengo

4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽Gols: Serna (6'/2T), John Kennedy (20'/2T) e Cebolinha (27'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lima, John Kennedy (FLU); Vitão, Allan (FLA)

⚽ Escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana (Renê); Bernal, Nonato (Acosta) e Lima; Serna (Martinelli), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Everaldo).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (Varela); Allan (Pulgar), Evertton Araújo e Carrascal (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).