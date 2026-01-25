Auxiliar de Zubeldía revela foco do Fluminense após vitória sobre o Flamengo
Treinador agora devolverá comando à Zubeldía
Após a vitória do Fluminense contra o Flamengo no retorno do Tricolor ao Maracanã, Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, falou em entrevista coletiva. O treinador fez seu último jogo no comando da equipe. A partir da próxima partida, Zubeldía retorna à beira do gramado.
Cuberas apontou que o trabalho dele foi apenas uma continuidade do que a comissão de Zubeldía tinha de planejamento. O foco nesse início de temporada é recuperar o condicionamento físico dos jogadores. A partir de agora, segundo o auxiliar, Zubeldía retorna e dá continuidade ao planejamento traçado.
➡️ Fluminense x Flamengo é paralisado por temporal no Maracanã
Com o resultado, o Tricolor chega a 9 pontos e fica na liderança do Grupo A. O Rubro-Negro segue com 4 pontos e fica na quinta posição do Grupo B.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).
✅Ficha técnica
Fluminense 2 x 1 Flamengo
4ª rodada – Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
⚽Gols: Serna (6'/2T), John Kennedy (20'/2T) e Cebolinha (27'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lima, John Kennedy (FLU); Vitão, Allan (FLA)
⚽ Escalações
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana (Renê); Bernal, Nonato (Acosta) e Lima; Serna (Martinelli), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Everaldo).
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (Varela); Allan (Pulgar), Evertton Araújo e Carrascal (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).
Tudo sobre
