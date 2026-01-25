O Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense na noite deste sábado (25). Em jogo emocionante marcado por muita chuva no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 2 a 1. Nas redes sociais, muitos rubro-negros apontaram um culpado pela derrota.

No primeiro gol do Fluminense, Léo Ortiz, do Flamengo, tentou sair jogando, errou um passe, e deu contra-ataque para o Tricolor. Kevin Serna recebeu na cara do gol e deslocou o goleiro Andrew. John Kennedy ampliou, e Everton Cebolinha deu números finais ao clássico.

Nas redes sociais, muitos jogadores do Flamengo foram criticados contra o Fluminense, mas Emerson Royal foi o principal alvo da torcida. O lateral falhou no segundo gol do rival e foi apontado como principal culpado pelo revés. Veja os comentários abaixo:

Samuel Lino e Lima dividem bola na chuva em Fluminense x Flamengo (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores sobre o lateral

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

O protagonista do primeiro tempo entre Fluminense e Flamengo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes da bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. 40 minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25 Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.

O segundo tempo entre Fluminense e Flamengo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.

