São Paulo: entorno do Morumbis está em fase avançada de obras

O entorno do estádio do Morumbis está em um processo avançado de obras. As obras estão acontecendo em uma parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB). A ideia é construir um reservatório de água nos arredores da Praça Roberto Gomes Pedrosa, rua do estádio do São Paulo, para armazenar a água que excede do córrego Antonico.

continua após a publicidade

Por conta do vazamento deste córrego, quando chove, a região fica muito suscetível a alagamentos, algo que já foi problema e afetou o estádio em determinadas ocasiões. O córrego, por sua vez, nasce na região de Paraisópolis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O projeto está de pé desde 2021. Os reservatórios serão interligados pelo trecho canalizado pelo DAEE e, juntos, poderão reter mais de 177 milhões de litros de água.

continua após a publicidade

A obra vai melhorar a qualidade de vida dos moradores da região e o tráfego em dias de eventos no Estádio do Morumbi.

➡️Ruan se despede do São Paulo nas redes sociais: ‘Minha vontade era continuar’

Arredores do Morumbis está passando por reformas (Foto: Reprodução/ Instagram/ juliocasares_sp)

Julio Casares falou da obra nas suas redes sociais

O São Paulo está acompanhando as obras de perto. Nas redes sociais, Julio Casares falou que o ideal é que sejam concluídas até 2026.

- Hoje vamos celebrar o ritmo intenso das obras no entorno do Estádio do MorumBis. A canalização do córrego Antônico e a construção de 2 gigantescos piscinões, vai acabar com as enchentes e trazer benefícios para mais de 1 milhão de pessoas. As obras do consórcio entre Prefeitura da Cidade e do Governo do Estado de SP, atende reivindicação de 40 anos da comunidade. Fico muito feliz do êxito obtido pela nossa gestão que colocou esse pleito desde o início dos trabalhos ainda em 2021. Tudo deverá ser entregue em 2026! Parabéns a todos os envolvidos - escreveu o presidente do São Paulo.