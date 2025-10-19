Flamengo x Palmeiras: equipes se enfrentam neste domingo em ‘decisão’ do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto no Maracanã, que reunirá primeiro e segundo colocado, contará com mais de 70 mil torcedores na arquibancada. Além de flamenguistas e palmeirenses, torcedores de todos os clubes estarão com os olhares voltados para a "decisão antecipada" do Brasileirão (único jogo marcado para as 16h).

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Flamengo, com 58, vem na cola. Se o Verdão conquistar a vitória fora de casa, abrirá seis pontos de vantagem na ponta. Já o Rubro-Negro, se ficar com os três pontos, estará empatado com o time paulista, mas seguriá na segunda posição por conta do critério de desempate (vitórias). Ambas as equipes contam com um jogo a menos.

Em campo, os dois times vivem bom momento. O Flamengo, sob comando de Filipe Luís, atropelou o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, virou e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque.

Ingredientes que agitam a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras dividiram, nos últimos anos, os holofotes do futebol nacional. O Rubro-Negro, com Jorge Jesus, Rogério Ceni, Dorival Júnior e Filipe Luís, empilhou títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O Verdão conquistou as mesmas taças, mas com apenas um treinador: Abel Ferreira.

Farpas entre presidentes e polêmicas de arbitragem

Fora das quatro linhas, Flamengo e Palmeiras também vem ocupando os noticiários. Representados por seus respectivos presidentes, Bap e Leila Pereira, os rivais vem trocando farpas sobre a divisão dos direitos televisivos (Libra).

Além disso, a arbitragem também vem sendo pauta. O clube carioca entende que está sendo prejudicado por conta das atuações dos árbiros. Assim, o time paulista poderia estar sendo beneficiado. Neste sábado, rubro-negros protestaram na porta da CBF.

Protesto da torcida do Flamengo na CBF na véspera do jogo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Andreas Pereira reencontra torcida do Flamengo

O confronto no Maracanã marcará o reencontro de Andreas Pereira com o Flamengo. Ele foi protagonista de um dos momentos mais marcantes e dolorosos para os rubro-negros: a falha na final da Libertadores de 2021, que resultou no gol do título alviverde.

Andreas Pereira durante a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Mesmo após deixar o clube, Andreas manteve carinho público pelo Flamengo. Agora, vestindo a camisa do rival, reencontrará o Maracanã sob forte pressão da arquibancada, que promete pegar no pé do, agora, rival.

Clássico nacional às vésperas das semifinais da Libertadores

O duelo entre Flamengo e Palmeiras acontece em um momento-chave da temporada. Ambos estão classificados para as semifinais da Libertadores, que começam já na próxima semana.

O Flamengo enfrentará o Racing, no Maracanã, enquanto o Palmeiras viaja a Quito para encarar a LDU, lidando com a altitude. Ou seja, além de importância no Brasileirão, a vitória neste domingo pode servir de combustível a mais para o primeiro desafio continental.

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Flamengo x Palmeiras

FLAMENGO X PALMEIRAS

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Lino.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Maurício); Flaco López e Vitor Roque.