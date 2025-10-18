Flamengo x Palmeiras: ‘decisão’ do Brasileirão terá efetivo especial de segurança

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Por conta da importância dessa partida, considerada uma "decisão" antecipada da competição, e a rivalidade entre as torcidas, o confronto no Maracanã contará com um efetivo especial de segurança.

No total, 790 policiais, do Batalhão de Policiamento em Estádios (BEPE) e do 6º BPM, trabalharão no Flamengo x Palmeiras. Além disso, 660 seguranças particulares serão contratados para complementar a segurança da partida que contará com o Maracanã lotado.

Outros órgãos de segurança, como Guarda Municipal, Polícia Civil, CET-Rio, GPFer, entre outros, vão contar com mais de 200 profissionais.

Reunião na Ferj sobre segurança para Flamengo x Palmeiras (Foto: Divulgação)

Vale destacar que os ingressos estão esgotados para o jogo entre Flamengo e Palmeiras deste domingo, com duas mil entradas destinadas aos palmeirenses. Assim, a expectativa é de que mais de 70 mil torcedores estejam no Maracanã.

Bloqueio de vias: bandeira laranja

A partida entre Flamengo e Palmeiras é considera "bandeira laranja" em questão de trânsito. Diante deste cenário, a Rua Professor Eurico Rabelo, entrada do Setor Sul, e suas adjacências estarão totalmente fechadas para trânsito e estacionamento.

FLAMENGO X PALMEIRAS

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

