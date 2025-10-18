Artilheiro das decisões, Nunes enaltece Pedro antes de Flamengo x Palmeiras: ‘Homem-gol’

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em um confronto que promete fortes emoções no Maracanã. Na vespéra da partida, que colocará líder e vice-líder do Brasileirão frente a frente, o Lance! conversou com Nunes, um dos maiores ídolos do clube carioca. Artilheiro das decisões, o ex-jogador destacou que Pedro pode ser um diferencial em campo.

— O Pedro é um grande centroavante, tem presença de área, uma movimentação muito boa, assim como a leitura tática dentro do campo. Ele está sempre mostrando para os companheiros que ele tem presença, que ele está ali. Tem que abastecer o Pedro (dar passes para ele), que é o homem-gol — iniciou Nunes, em entrevista ao Lance!.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

— Ele está em uma fase maravilhosa. Torço para ele continuar desse jeito, que ele seja muito feliz e que consiga dar muitas alegrias à nação rubro-negra — completou o autor de dois gols da vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Liverpool na decisão do Mundial de Clubes de 1981.

A expectatitva é que Pedro, que marcou um dos gols da vitórias do Flamengo por 3 a 0 contra o Botafogo na última rodada, seja titular no ataque ao lado de Samuel Lino e Luiz Araújo.

'Partida que vai dizer quem é o campeão', diz Nunes

Para Nunes, o confronto deste domingo tem tudo para definir o campeão do Brasileirão. Diante disso, o ex-camisa 9 do Flamengo acredita que o time de Filipe Luís tem condição para ultrapassar o Palmeiras.

— Não é um jogo fácil. É super importante os jogadores terem essa coinciência. Um jogo entre o líder e o vice. O Flamengo tem time para passar (o Palmeiras), só depende dele. Saber jogar com simplicidade, ser competitivo. Jogar com disposição, com raça. Aproveitar estar dentro de casa, que é o fator principal. Não é um jogo fácil para o Flamengo, nem para o Palmeiras. É a partida que vai dizer quem é o campeão — analisou Nunes.

Nunes em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como está a classificação do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras estão na parte de cima da classificação, brigando pelo título. O Verdão é quem lidera, com 61 pontos. O Rubro-Negro vem em seguida, com 58. Aliás, mesmo em caso de vitória do time mandante, a equipe paulista, por conta do critério de desempate (vitórias), seguirá na ponta.

O Flamengo, que vem de vitória no clássico com o Botafogo por 3 a 0, tem um desfalque importante. Cebolinha, com lesão no músculo do quadril (iliopsoas), não fica à disposição do técnico Filipe Luís.

Por outro lado, o Rubro-Negro deverá contar com os retornos de Saúl, De La Cruz e Allan, desfalques na última rodada. No time titular, Filipe Luís deve optar por Erick Pulgar no lugar de Evertton Araújo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real