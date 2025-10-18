À véspera do confronto com o Palmeiras pelo Brasileirão, torcedores do Flamengo se reuniram em frente à sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona Sudoeste do Rio de Janeiro, para protestar contra a entidade. A principal reclamação é sobre a arbitragem e um possível privilégio ao time paulista.

Algumas faixas estendidas em frente aos portões da sede criticaram duramente a postura da CBF no Brasileirão. Torcedores rubro-negros alegam que a entidade brasileira prejudica o Flamengo e beneficia o Palmeiras em suas decisões. No meio da semana, o clube carioca reclamou de pênalti não marcado no clássico com o Botafogo.

"Quem se mistura com porco vira CBF sem credibilidade", "Vargonha, campeonato manchado", "A CBF é verde", foram algumas das manifestações na manhã deste sábado.

O Lance! foi até a sede da entidade e conversou com pessoas que estavam no local. De acordo com as informações obtidas, o protesto foi de forma pacífica. O grupo se dirigiu à CBF, estendeu as faixas, registrou o momento e foi embora, deixando apenas uma faixa na esquina da rua. As demais foram levadas.

Protesto na rua da CBF (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outro ponto que também impulsionou os protestos contra a entidade foram as críticas do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Bap, à Libra e à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Segundo o mandatário rubro-negro, o clube vem sendo excluído das decisões do bloco e que a diretoria tentou negociar um acordo por meses antes de recorrer à Justiça.

— Nós tentamos isso durante oito meses. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que a gente entrou na Justiça. Por que algumas coisas estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato. Então me surpreende muito a posição sectária e excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles em momento nenhum quiseram discutir absolutamente nada, não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe de fórmula — disse Bap

Atualmente, o Flamengo ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 58 pontos, estando a três pontos de diferença do líder Palmeiras, que tem 61. Desta forma, o duelo deste domingo é tido como uma "final antecipada" pelos torcedores.

Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo

Flamengo e Palmeiras entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, considera como uma "decisão antecipada" e que terá mais de 72 mil pessoas na arquibancada, contará com a transmissão do Premiere. ▶️Clique aqui para assistir.

FLAMENGO X PALMEIRAS

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)