Flamengo x Palmeiras: Redação do Lance! aponta elenco ideal

A poucas horas de mais um confronto entre Flamengo e Palmeiras, a Redação do LANCE! entrou em campo para escalar o time ideal reunindo os principais nomes das duas potências do futebol brasileiro. Veja quem são os 11 jogadores que formariam o superelenco dos sonhos entre rubro-negros e alviverdes.

🗣️Redação do Lance! escolhe 11 melhores jogadores dos elencos do Flamengo e Palmeiras

No total, nove jornalistas participaram do debate. Alguns jogadores foram unânimes na votação e receberam todos os votos: Rossi, Léo Ortiz e Arrascaeta, todos do Flamengo. Estes venceram os confrontos diretos contra Carlos Miguel/Marcelo Lomba, Gustavo Gómez e Raphael Veiga, respectivamente. Confira os votos;

FLAMENGO PALMEIRAS Rossi ✅ Carlos Miguel/Marcelo Lomba Varela Giay ✅ Léo Ortiz ✅ Gustavo Gómez Léo Pereira ✅ Murilo Alex Sandro Piquerez ✅ Erick Pulgar ✅ Anibal Moreno Jorginho ✅ Andreas Pereira Arrascaeta ✅ Raphael Veiga Luiz Araújo Flaco López ✅ Samuel Lino ✅ Felipe Anderson Pedro Vitor Roque ✅ Téc: Filipe Luís Téc: Abel Ferreira ✅ Total: 7 Total: 5

Qual é a importância deste Flamengo x Palmeiras?

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.

Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes. A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.