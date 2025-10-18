Flamengo x Palmeiras: entenda tudo o que está envolvido na ‘decisão’ do Brasileirão

O futebol brasileiro vai parar neste domingo (19) para assistir a "decisão antecipada do Brasileirão", como o confronto entre Flamengo e Palmeiras está sendo chamado pelos torcedores. As equipes se enfrentam no Maracanã, às 16h (de Brasília). Mas quem pensa que o jogo envolve apenas os três pontos se engana. Além da disputa direta pela taça, o confronto entre rubro-negros e alviverdes carrega uma série de fatores, desde de rivalidade no campo a embates políticos fora dele, que tornam essa partida ainda mais especial.

Luta pela liderança e clima de decisão 🏆

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Flamengo, logo atrás, tem 58. Mesmo que o time carioca vença neste fim de semana, ainda não assumirá a ponta, já que os paulistas têm duas vitórias a mais (primeiro critério de desempate).

Em campo, as duas equipes vivem bom momento. O Flamengo, sob comando de Filipe Luís, atropelou o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, virou e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque.

O Maracanã contará com mais de 70 mil torcedores para esse confronto. Se o Flamengo conquistar os três pontos, incendiará a reta final do Brasileirão. Mas, se o triunfo for palmeirense, o time paulista dará um passo importante em busca do título.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Disputa acirrada nos últimos anos ⚔️

Flamengo e Palmeiras têm protagonizado uma das maiores rivalidades do futebol nacional nos últimos anos. As duas equipes dominaram o cenário brasileiro e sul-americano, alternando conquistas de Brasileirão e Libertadores.

A rivalidade ganhou ainda mais força após a decisão da Libertadores de 2021, em Montevidéu, quando o Palmeiras venceu o Flamengo com gol de Deyverson, com falha de Andreas Pereira (na época no Flamengo). Desde então, cada reencontro entre os clubes carrega um peso decisivo.

BAP x Leila Pereira: embate fora de campo 💰

Se dentro das quatro linhas o clima é quente, fora dele não é diferente. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, vêm trocando farpas públicas ao longo da temporada, principalmente por conta da LIBRA, associação que discute a nova divisão de direitos de transmissão do futebol brasileiro.

BAP defende que o Flamengo deve ser mais valorizado nos repasses, por conta de sua representatividade e audiência. Leila, por sua vez, cobra uma postura mais coletiva e critica o que considera uma visão individualista dos cariocas.

O embate entre os dirigentes aumentou a temperatura para o duelo deste domingo. Leila, inclusive, decidiu não ir ao Maracanã, afirmando que não vê cenário ideal para isso.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não irá ao jogo contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O reencontro de Andreas Pereira com a torcida do Flamengo 👀

Outro ingrediente especial no confronto será o reencontro de Andreas Pereira com a torcida do Flamengo. O meia, hoje destaque do Palmeiras, foi protagonista de um dos momentos mais marcantes e dolorosos para os rubro-negros: a falha na final da Libertadores de 2021, que resultou no gol do título alviverde.

Mesmo após deixar o clube, Andreas manteve carinho público pelo Flamengo. Agora, vestindo a camisa do rival, reencontrará o Maracanã sob forte pressão da arquibancada, que promete pegar no pé do, agora, rival.

Andreas Pereira durante a decisão na Libertadores (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Principais nomes que podem decidir a partida ⚽

Flamengo e Palmeiras vivem grande momento coletivo, mas também contam com destaques individuais. Pelo lado rubro-negro, Arrascaeta, mais uma vez, vem sendo fundamental. Além do uruguaio, Pedro também é uma aposta do torcedor flamenguista para esse confronto.

Pelo Palmeiras, os grandes destaques são Vitor Roque e Flaco López. Os atacantes estão sendo fundamentais na trajetória palmeirense em busca do título.

A verdade é que Flamengo e Palmeiras contam com elencos fortíssimos, em que diversos jogadores, com muita qualidade técnica, podem decidir em campo.

Clássico nacional às vésperas das semifinais da Libertadores 🏆

O duelo entre Flamengo e Palmeiras acontece em um momento-chave da temporada. Ambos estão classificados para as semifinais da Libertadores, que começam já na próxima semana.

O Flamengo enfrentará o Racing, no Maracanã, enquanto o Palmeiras viaja a Quito para encarar a LDU, lidando com a altitude. Ou seja, além de importância no Brasileirão, a vitória neste domingo pode servir de combustível a mais para o primeiro desafio continental.

Com todas esses ingredientes, Flamengo x Palmeiras promete fortes emoções no Maracanã.