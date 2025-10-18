Carlos Miguel ou Lomba: quem deve substituir Weverton no gol do Palmeiras?

O técnico Abel Ferreira precisará fazer pelo menos uma mudança no time do Palmeiras para enfrentar o Flamengo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lesão na mão de Weverton abrirá espaço para uma novidade debaixo das traves alviverdes: Carlos Miguel ou Marcelo Lomba. Um deles terá a chance de brilhar no duelo entre líder e vice-líder.

De um lado, Lomba é considerado o reserva imediato de Weverton. Aos 38 anos, o experiente goleiro pouco atuou nesta temporada: apenas quatro vezes. Isso porque o titular de Abel Ferreira esteve em campo em 58 dos 62 jogos disputados pelo Palmeiras em 2025.

Do outro lado, Carlos Miguel, de 27 anos, tenta fazer sua estreia pelo clube paulista. Contratado nesta última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões), o gigante de 2,04m quer a oportunidade para mostrar serviço enquanto Weverton se recupera, ou até mesmo tentar ficar com a vaga de titular em breve.

Carlos Miguel jogou apenas duas partidas nesta temporada, todas pelo clube inglês e, portanto, tem boas expectativas de vestir a camisa do Palmeiras pela primeira vez e justamente em uma partida muito importante para o clube.

O Palmeiras é líder do Campeonto Brasileiro, com 61 pontos, três a frente do Flamengo, o segundo colocado na tabela.

Lesão de Weverton, atual titular na meta do Palmeiras

O clube confirmou que Weverton sofreu uma fissura na mão direita e será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, mas não divulgou o prazo de retorno. O goleiro gravou um vídeo para tranquilizar os torcedores em relação à lesão, e afirmou que vai desempenhar seu papel de liderança fora de campo.

