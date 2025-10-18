O Corinthians controlou o jogo, dominando o meio-campo e contando com a segurança do goleiro Dida.

Luizão foi o destaque da partida, marcando os dois gols e garantindo a vitória no Morumbi.

Em 19 de dezembro de 1999, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 2 a 0, conquistando o bicampeonato brasileiro.

Em 19 de dezembro de 1999, o Corinthians confirmou mais um capítulo glorioso de sua história ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0, no Morumbi, e conquistar o bicampeonato brasileiro. A partida, válida pela final do Campeonato Brasileiro de 1999, marcou o auge de uma equipe que misturava talento, carisma e eficiência, com nomes como Marcelinho Carioca, Vampeta, Ricardinho, Edílson e Luizão, sob o comando de Oswaldo de Oliveira. O Lance! relembra Corinthians 2 x 0 Atlético-MG no Brasileirão 1999.

O clima era de decisão. Após perder o jogo de ida por 3 a 2 em Belo Horizonte, o Corinthians precisava vencer no Morumbi para igualar o placar agregado e forçar o terceiro confronto — como determinava o regulamento da época. Empurrado por mais de 70 mil torcedores, o Timão não decepcionou. Com dois gols de Luizão, um em cada tempo, o time paulista venceu por 2 a 0 e encaminhou a conquista que seria confirmada no jogo seguinte, com o empate em 0 a 0.

Corinthians 2 x 0 Atlético-MG no Brasileirão 1999

O jogo da virada no Morumbi

O primeiro tempo começou tenso, com o Atlético-MG apostando em Guilherme e Robert para explorar o contra-ataque. Mas o Corinthians dominava o meio-campo com Vampeta e Gilmar, e o talento de Ricardinho e Marcelinho Carioca começava a aparecer. Aos 26 minutos, Luizão abriu o placar após grande jogada pela direita. O atacante, em fase inspirada, mostrou oportunismo ao empurrar para as redes e incendiar o Morumbi.

Na segunda etapa, o Corinthians manteve o ritmo e controlou as ações. O Atlético tentou reagir com Lincoln e Mancini, mas esbarrou na segurança de Dida e da zaga formada por Índio, Márcio Costa e João Carlos. Aos 37 minutos, Luizão voltou a brilhar: aproveitou cruzamento da esquerda e completou de cabeça, decretando o 2 a 0. Pouco depois, o artilheiro acabou expulso, mas já havia garantido a vitória.

Os protagonistas do título do Corinthians

Luizão foi o nome da noite. Com dois gols decisivos, o centroavante escreveu seu nome entre os grandes heróis corintianos. Ao lado dele, Marcelinho Carioca, capitão e símbolo técnico da equipe, comandava as ações ofensivas com passes precisos e liderança. O goleiro Dida, sempre seguro, foi fundamental ao longo da campanha, enquanto Vampeta e Ricardinho ditavam o ritmo no meio-campo.

Pelo lado do Atlético-MG, comandado por Humberto Ramos, o destaque ficou por conta de Guilherme, artilheiro do campeonato e responsável por colocar o Galo na final. A equipe mineira contava ainda com nomes experientes como Velloso, Belletti, Gallo e Robert, mas acabou superada pelo conjunto e pela força do elenco corintiano.

Impacto na temporada e na história

A vitória marcou o bicampeonato brasileiro consecutivo do Corinthians — que já havia sido campeão em 1998 — e consolidou o clube como uma das grandes potências do futebol nacional na virada do milênio. O título de 1999 também foi o primeiro do técnico Oswaldo de Oliveira, que assumira o comando após Vanderlei Luxemburgo deixar o clube para a Seleção Brasileira.

O Atlético-MG, por sua vez, encerrou uma campanha de superação. Com um elenco competitivo e um futebol ofensivo, o Galo foi vice-campeão em uma das melhores edições do Brasileirão em formato de mata-mata. O duelo entre os dois times se transformou em uma das finais mais lembradas da década.

Ficha técnica - Corinthians 2 x 0 Atlético-MG no Brasileirão 1999

Competição: Campeonato Brasileiro – Final

Data: 19 de dezembro de 1999 (domingo)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas

Gols: Luizão (26’ e 82’)

Cartão vermelho: Luizão (Corinthians)

Corinthians: Dida; Índio, Márcio Costa, João Carlos, Kléber (Augusto); Gilmar, Vampeta, Ricardinho (Edu), Marcelinho Carioca (Marcos Senna); Edílson e Luizão. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Atlético-MG: Velloso; Bruno, Cláudio Caçapa, Galván, Ronildo; Gallo, Valdir, Belletti (Mancini), Robert; Curê (Lincoln) e Guilherme (Adriano). Técnico: Humberto Ramos.