Thiago Silva faz Fluminense superar Flamengo, Palmeiras e Botafogo

Desde o retorno de Thiago Silva ao Fluminense, em julho de 2024, o Tricolor transformou seu sistema defensivo em um dos mais consistentes do país. De acordo com levantamento do Sofascore, o clube lidera o ranking nacional de jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro desde então — são 22 partidas sem ser vazado com o ídolo em campo, marca que reforça o impacto técnico e tático do zagueiro multicampeão.

No total, o Fluminense disputou 56 jogos desde o retorno do camisa 3. Nesse período, somou 26 vitórias, 14 empates e 16 derrotas, com 55% de aproveitamento e 48 gols sofridos, o que representa uma média de 0,9 gol por jogo. Com Thiago Silva em campo, o time não levou gols em 27 partidas (48%), sofreu 10,9 finalizações e cedeu 1,3 grandes chances por jogo.

Mesmo quando poupado — principalmente em confrontos considerados mais acessíveis —, a diferença de desempenho é perceptível. Sem Thiago Silva, o Tricolor fez 38 jogos, com 19 vitórias, 9 empates e 10 derrotas (58% de aproveitamento), sofrendo 36 gols (0,9 por jogo). O número de partidas sem ser vazado cai para 14 (37%), com 10,6 finalizações e 1,5 grandes chances cedidas por partida.

Os dados reforçam que o impacto do capitão vai além da liderança e da experiência. Sob seu comando, o Fluminense alcançou o maior números de jogos sem sofrer gols no Brasileirão desde a chegada do Monstro, em 2024, superando clubes como Palmeiras, Botafogo e Flamengo.

Em 2024, quando Thiago Silva chega no Tricolor, o time era um dos principais candidatos ao rebaixamento, com situação delicadíssima na tabela. O camisa 3 mudou o cenário da equipe e manteve o Flu na Série A. No ano segunda, o mundo inteiro viu o sistema defensivo do Fluminense parar Borussia Dortmund, Inter de Milão e Al-Hilal, tendo Thiago como o grande craque da equipe.

Com Thiago Silva em campo, o time tricolor não apenas se defende melhor, mas também transmite segurança e equilíbrio, pilares da retomada do clube na temporada passada até o momento atual.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.