Botafogo de Davide Ancelotti tem aproveitamento pior que o de Renato Paiva; veja
Técnico italiano chegou ao mesmo número de jogos do português, demitido após o Mundial
Em péssimo momento no primeiro trabalho, Davide Ancelotti completou 23 jogos à frente do Botafogo no clássico com o Flamengo, tendo perdido por 3 a 0 no Nilton Santos, igualando o número de jogos comandados pelo português Renato Paiva, seu antecessor. Os números mostram uma queda, ainda que pequena, no desempenho.
No recorte, o técnico italiano soma 10 vitórias, seis empates e sete derrotas, com 52% de aproveitamento. Renato Paiva, demitido após a participação no Mundial de Clubes, teve 12vitórias, três empates e perdeu oito vezes. O aproveitamento foi de cerca de 56%.
Botafogo perde pilares e despenca
A comparação mostra igualdade na parte ofensiva, com 29 gols marcados. Já na defesa, Davide Ancelotti leva a pior com 23 gols sofridos no período, contra apenas 16 do Botafogo de Renato Paiva. Os cenários em elenco são diferentes.
Paiva trabalhou com um elenco que ainda contava com grandes nomes, como o zagueiro Jair, o volante Gregore e o atacante Igor Jesus. Um time que parecia mais natural e, mesmo que já com dificuldade, tinha lapsos do que foi 2024 — comandado por Arthur Jorge — e mostrava sua força em casa.
Davide Ancelotti e Renato Paiva se enfrentaram no dia 9 de agosto, no Castelão, com o atual comandante do Botafogo levando a melhor. O Alvinegro foi ao Nordeste e goleou o Fortaleza pelo placar de 5 a 0. O português foi desligado do Leão no dia 2 de setembro.
O Botafogo voltará ao Castelão neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília). A equipe irá encarar o Ceará em mais um duelo valendo afirmação na luta por uma vaga na próxima Libertadores.
