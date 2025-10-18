Botafogo de Davide Ancelotti tem aproveitamento pior que o de Renato Paiva; veja

Em péssimo momento no primeiro trabalho, Davide Ancelotti completou 23 jogos à frente do Botafogo no clássico com o Flamengo, tendo perdido por 3 a 0 no Nilton Santos, igualando o número de jogos comandados pelo português Renato Paiva, seu antecessor. Os números mostram uma queda, ainda que pequena, no desempenho.

No recorte, o técnico italiano soma 10 vitórias, seis empates e sete derrotas, com 52% de aproveitamento. Renato Paiva, demitido após a participação no Mundial de Clubes, teve 12vitórias, três empates e perdeu oito vezes. O aproveitamento foi de cerca de 56%.

Botafogo perde pilares e despenca

A comparação mostra igualdade na parte ofensiva, com 29 gols marcados. Já na defesa, Davide Ancelotti leva a pior com 23 gols sofridos no período, contra apenas 16 do Botafogo de Renato Paiva. Os cenários em elenco são diferentes.

Renato Paiva saiu do Botafogo após o Mundial (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Paiva trabalhou com um elenco que ainda contava com grandes nomes, como o zagueiro Jair, o volante Gregore e o atacante Igor Jesus. Um time que parecia mais natural e, mesmo que já com dificuldade, tinha lapsos do que foi 2024 — comandado por Arthur Jorge — e mostrava sua força em casa.

Davide Ancelotti e Renato Paiva se enfrentaram no dia 9 de agosto, no Castelão, com o atual comandante do Botafogo levando a melhor. O Alvinegro foi ao Nordeste e goleou o Fortaleza pelo placar de 5 a 0. O português foi desligado do Leão no dia 2 de setembro.

O Botafogo voltará ao Castelão neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília). A equipe irá encarar o Ceará em mais um duelo valendo afirmação na luta por uma vaga na próxima Libertadores.