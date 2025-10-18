Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021; virada de Hulk

A vitória do Atlético-MG foi um ponto simbólico na corrida pelo título brasileiro de 2021.

Hulk marcou os dois gols da virada, enquanto Gustavo Mosquito abriu o placar para o Timão.

No dia 17 de julho de 2021, o Atlético-MG venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.

No dia 17 de julho de 2021, o Atlético-MG protagonizou uma virada marcante sobre o Corinthians na Neo Química Arena, vencendo por 2 a 1 em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ficou marcado pela atuação decisiva de Hulk, que marcou os dois gols do triunfo mineiro e foi o principal nome em campo. O Lance! relembra Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021.

O Corinthians, comandado por Sylvinho, chegou a abrir o placar com Gustavo Mosquito, mas acabou superado pela força e pela intensidade do time de Cuca, que viria a se tornar o campeão brasileiro daquela temporada. Foi um jogo de contraste entre a juventude e a reconstrução corintiana e a maturidade de um elenco alvinegro mineiro em seu auge.

Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021

Primeiro tempo: emoção e gol de Mosquito

A partida começou equilibrada, com as duas equipes trocando passes e buscando espaços. O Corinthians, empurrado pela torcida, tentou se impor, enquanto o Atlético apostava na movimentação de Zaracho e Hyoran para acionar Hulk no comando do ataque.

Durante boa parte da etapa inicial, o jogo foi truncado no meio-campo. As defesas prevaleciam, e as chances claras demoraram a surgir. Mas, aos 39 minutos, o Timão encontrou o caminho do gol: Cantillo recuperou a bola no meio e fez ótimo passe para Gustavo Mosquito, que invadiu a área, driblou a marcação e bateu com categoria na saída de Everson.

O gol teve um peso emocional especial — Mosquito comemorou às lágrimas, um mês após o falecimento de seu pai. O lance deu um toque humano a um jogo intenso e disputado. O primeiro tempo terminou com o Corinthians em vantagem, mas o Atlético já dava sinais de que reagiria.

Segundo tempo: domínio do Atlético-MG e show de Hulk

O técnico Cuca voltou do intervalo com o Atlético-MG mais agressivo. O time adiantou as linhas, pressionou a saída de bola corintiana e criou as melhores chances. Logo nos minutos iniciais, Cássio fez duas defesas espetaculares, em cabeçada de Zaracho e chute perigoso de Sasha.

A pressão mineira deu resultado aos 19 minutos. Em cobrança de falta frontal, Hulk soltou uma bomba que desviou na barreira e morreu no fundo das redes. Era o empate, merecido pela intensidade do Galo.

Mesmo após o 1 a 1, o Atlético manteve o controle do jogo, enquanto o Corinthians tentava reagir com Vitinho e Marquinhos vindos do banco. Jô teve duas boas oportunidades para recolocar o Timão à frente, mas parou em Everson e na trave.

A virada veio aos 41 minutos, em jogada típica de Hulk: Franco recuperou a bola no meio e tabelou com o camisa 7, que partiu em velocidade, driblou Fábio Santos e bateu cruzado, sem chances para Cássio. Um golaço, que selou o triunfo do Atlético-MG em São Paulo.

Destaques e contexto da partida

A vitória em Itaquera foi um ponto de virada simbólico na trajetória do Atlético-MG de Cuca, que se consolidava como o principal candidato ao título brasileiro de 2021. Hulk, em sua primeira temporada no retorno ao Brasil, mostrava liderança e poder de decisão — uma amostra do papel que teria ao longo do campeonato.

Do lado do Corinthians, o resultado expôs as dificuldades do time sob o comando de Sylvinho, ainda em busca de entrosamento e consistência. A boa atuação de Cássio evitou um placar mais amplo, e Mosquito voltou a ser um dos destaques ofensivos, apesar da derrota.

Ficha técnica - Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021

Competição: Campeonato Brasileiro

Data: 17 de julho de 2021 (sábado)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Gols: Gustavo Mosquito (Corinthians); Hulk (duas vezes) (Atlético-MG)

Cartões amarelos: Alonso e Dodô (Atlético-MG)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Luan), Roni (Ángelo Araos) e Gabriel; Gustavo Mosquito (Marquinhos), Mateus Vital (Vitinho) e Jô. Técnico: Sylvinho.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Jair (Tchê Tchê), Allan (Franco) e Nathan (Eduardo Sasha); Hyoran (Calebe), Zaracho (Dylan) e Hulk. Técnico: Cuca.