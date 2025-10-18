Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021; virada de Hulk
Em 21, Hulk comanda o Galo em grande virada sobre o Timão na Neo Química Arena.
No dia 17 de julho de 2021, o Atlético-MG protagonizou uma virada marcante sobre o Corinthians na Neo Química Arena, vencendo por 2 a 1 em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ficou marcado pela atuação decisiva de Hulk, que marcou os dois gols do triunfo mineiro e foi o principal nome em campo. O Lance! relembra Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021.
O Corinthians, comandado por Sylvinho, chegou a abrir o placar com Gustavo Mosquito, mas acabou superado pela força e pela intensidade do time de Cuca, que viria a se tornar o campeão brasileiro daquela temporada. Foi um jogo de contraste entre a juventude e a reconstrução corintiana e a maturidade de um elenco alvinegro mineiro em seu auge.
Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021
Primeiro tempo: emoção e gol de Mosquito
A partida começou equilibrada, com as duas equipes trocando passes e buscando espaços. O Corinthians, empurrado pela torcida, tentou se impor, enquanto o Atlético apostava na movimentação de Zaracho e Hyoran para acionar Hulk no comando do ataque.
Durante boa parte da etapa inicial, o jogo foi truncado no meio-campo. As defesas prevaleciam, e as chances claras demoraram a surgir. Mas, aos 39 minutos, o Timão encontrou o caminho do gol: Cantillo recuperou a bola no meio e fez ótimo passe para Gustavo Mosquito, que invadiu a área, driblou a marcação e bateu com categoria na saída de Everson.
O gol teve um peso emocional especial — Mosquito comemorou às lágrimas, um mês após o falecimento de seu pai. O lance deu um toque humano a um jogo intenso e disputado. O primeiro tempo terminou com o Corinthians em vantagem, mas o Atlético já dava sinais de que reagiria.
Segundo tempo: domínio do Atlético-MG e show de Hulk
O técnico Cuca voltou do intervalo com o Atlético-MG mais agressivo. O time adiantou as linhas, pressionou a saída de bola corintiana e criou as melhores chances. Logo nos minutos iniciais, Cássio fez duas defesas espetaculares, em cabeçada de Zaracho e chute perigoso de Sasha.
A pressão mineira deu resultado aos 19 minutos. Em cobrança de falta frontal, Hulk soltou uma bomba que desviou na barreira e morreu no fundo das redes. Era o empate, merecido pela intensidade do Galo.
Mesmo após o 1 a 1, o Atlético manteve o controle do jogo, enquanto o Corinthians tentava reagir com Vitinho e Marquinhos vindos do banco. Jô teve duas boas oportunidades para recolocar o Timão à frente, mas parou em Everson e na trave.
A virada veio aos 41 minutos, em jogada típica de Hulk: Franco recuperou a bola no meio e tabelou com o camisa 7, que partiu em velocidade, driblou Fábio Santos e bateu cruzado, sem chances para Cássio. Um golaço, que selou o triunfo do Atlético-MG em São Paulo.
Destaques e contexto da partida
A vitória em Itaquera foi um ponto de virada simbólico na trajetória do Atlético-MG de Cuca, que se consolidava como o principal candidato ao título brasileiro de 2021. Hulk, em sua primeira temporada no retorno ao Brasil, mostrava liderança e poder de decisão — uma amostra do papel que teria ao longo do campeonato.
Do lado do Corinthians, o resultado expôs as dificuldades do time sob o comando de Sylvinho, ainda em busca de entrosamento e consistência. A boa atuação de Cássio evitou um placar mais amplo, e Mosquito voltou a ser um dos destaques ofensivos, apesar da derrota.
Ficha técnica - Corinthians 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2021
Competição: Campeonato Brasileiro
Data: 17 de julho de 2021 (sábado)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima
Gols: Gustavo Mosquito (Corinthians); Hulk (duas vezes) (Atlético-MG)
Cartões amarelos: Alonso e Dodô (Atlético-MG)
CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Luan), Roni (Ángelo Araos) e Gabriel; Gustavo Mosquito (Marquinhos), Mateus Vital (Vitinho) e Jô. Técnico: Sylvinho.
ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Jair (Tchê Tchê), Allan (Franco) e Nathan (Eduardo Sasha); Hyoran (Calebe), Zaracho (Dylan) e Hulk. Técnico: Cuca.
