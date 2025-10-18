Fortaleza completa 107 anos de história em meio a momento difícil

O Fortaleza completa, neste sábado (18), 107 anos de história. O clube do Pici foi fundado pelo empresário e futebolista Alcides Santos no dia 18 de outubro de 1918, dando início a uma relevante história no futebol cearense, nordestino e nacional.

Alcides Santos fundou outro clube chamado Fortaleza em 1912, mas tal equipe teve suas atividades encerradas. Em 1915, o esportista participou do surgimento do Stella Foot-Ball Club, que apresenta certa ligação com o atual Tricolor.

O Fortaleza Sporting Club, nome inicial da equipe, veio em 1918 durante uma reunião na rua Barão do Rio Branco - Alcides foi o primeiro presidente. O azul, branco e vermelho do escudo teve como inspiração a bandeira da França. O atual nome de Fortaleza Esporte Clube foi adotado em 1940, a partir de um decreto assinado por Getúlio Vargas para a padronização de termos.

O Fortaleza Esporte Clube também tem como fundadores Oscar Loureiro, João Gentil, Pedro Riquet, Walter Olsen, Walter Barroso, Clóvis Moura, Jayme Albuquerque e Clóvis Gaspar, dentre outros, como destaca o site oficial do clube.

Em sua galeria de troféus, o Fortaleza apresenta 46 títulos do Campeonato Cearense, três da Copa do Nordeste, um do Torneio Norte-Nordeste e um da Série B.

Anos recentes

Após oito temporadas na Série C, o Tricolor conquistou o acesso em 2017. No ano de 2018, em seu retorno à Série B, o time foi campeão sob o comando de Rogério Ceni. O treinador participou da boa campanha em 2019 e, em 2020, o Fortaleza fez a sua estreia em uma Copa Sul-Americana.

2021 trouxe ao Fortaleza uma grande trajetória no Brasileirão, o que garantiu a inédita vaga na Copa Libertadores. A equipe de Juan Pablo Vojvoda caiu nas oitavas da edição de 2022. Apesar das dificuldades no 1º turno daquela Série A, o time recuperou-se e escapou do rebaixamento.

Em 2023, o Fortaleza fez história ao alcançar a final da Copa Sul-Americana. No entanto, com empate no tempo normal e derrota nos pênaltis, o time acabou sendo vice-campeão diante da LDU-EQU. Em 2024, o Leão voltou a fazer grande campanha na Série A e terminou o campeonato entre os quatro primeiros.

Diante de tantos títulos e feitos, 2025 vem sendo um ano complicado no Pici. Com o vice no Campeonato Cearense e a eliminação em outros torneios, o histórico Vojvoda foi demitido. Hoje, sob o comando de Martín Palermo, o Fortaleza está na zona de rebaixamento do Brasileirão - 18º lugar, com 24 pontos.

A celebração acontece em um momento difícil, mas Palermo destaca a necessidade de seguir acreditando. Tentando uma vitória como presente de aniversário, o Fortaleza entrará em campo na noite deste sábado.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo neste sábado (18), em meio ao seu aniversário. O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).