Torcedores do Palmeiras se revoltam com lance em Flamengo x Racing: 'Acabou'
Alviverde entra em campo também pela Libertadores, nesta quinta (23)
No lance que resultou no gol "anulado" do Racing, no duelo contra o Flamengo no Maracanã, torcedores do Palmeiras encontraram semelhança com um lance polêmico da última rodada do Brasileirão. Na ocasião, torcedores e o elenco alviverde pediram um pênalti após contato de Jorginho em Gustavo Gómez.
O gol do Racing marcado no início do segundo tempo não foi anulado porque sequer chegou a ser confirmado. O juiz já havia apitado a marcação de uma falta a favor do Flamengo, antes da bola cruzar a linha do gol.
Provável escalação do Palmeiras
O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, deve manter a base do time que foi derrotado pelo Flamengo no Brasileirão, sendo a principal dúvida na defesa. Bruno Fuchs teve atuação discreta no último confronto e falhou na jogada de um dos gols do adversário, o que pode abrir espaço para o retorno de Murilo, antigo titular da posição.
Assim, a provável escalação do Palmeiras deve ser:
- Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Burno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Semifinal da Libertadores
O primeiro confronto acontece nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na altitude da cidade de Quito, no Equador.
A partida decisiva entre os times acontece na próxima semana. Novamente, em uma quinta-feira (29), Palmeiras e LDU voltam a campo, desta vez no Allianz Parque, para decidirem o clube classificado para a final da Libertadores de 2025.
