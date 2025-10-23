No lance que resultou no gol "anulado" do Racing, no duelo contra o Flamengo no Maracanã, torcedores do Palmeiras encontraram semelhança com um lance polêmico da última rodada do Brasileirão. Na ocasião, torcedores e o elenco alviverde pediram um pênalti após contato de Jorginho em Gustavo Gómez.

continua após a publicidade

O gol do Racing marcado no início do segundo tempo não foi anulado porque sequer chegou a ser confirmado. O juiz já havia apitado a marcação de uma falta a favor do Flamengo, antes da bola cruzar a linha do gol.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Provável escalação do Palmeiras

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, deve manter a base do time que foi derrotado pelo Flamengo no Brasileirão, sendo a principal dúvida na defesa. Bruno Fuchs teve atuação discreta no último confronto e falhou na jogada de um dos gols do adversário, o que pode abrir espaço para o retorno de Murilo, antigo titular da posição.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Palmeiras deve ser:

- Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Burno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

➡️ Jornalistas avaliam se derrota para o Flamengo influencia o Palmeiras na Libertadores

O zagueiro Bruno Fuchs foi criticado por atuação contra o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

Semifinal da Libertadores

O primeiro confronto acontece nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na altitude da cidade de Quito, no Equador.

A partida decisiva entre os times acontece na próxima semana. Novamente, em uma quinta-feira (29), Palmeiras e LDU voltam a campo, desta vez no Allianz Parque, para decidirem o clube classificado para a final da Libertadores de 2025.