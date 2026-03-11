Auxiliar do Botafogo avalia eliminação na Libertadores: 'Algo faltou'

O auxiliar técnico Pablo de Muner afirmou que o Botafogo precisa assumir a responsabilidade pela eliminação na terceira fase da Libertadores. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira (10), no estádio Nilton Santos, após empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Equador.

Muner concedeu entrevista coletiva após a partida porque o técnico Martín Anselmi foi expulso durante o jogo. O auxiliar afirmou que o resultado representa um impacto para o grupo e agradeceu o apoio da torcida.

— Há que assumir a responsabilidade. Um golpe muito duro para todos. Agradeço à torcida pelo apoio, foi extraordinária. É futebol. Tínhamos mérito para vencer, mas não conseguimos. Algo nos faltou e vamos buscar isso. Estamos buscando desde o primeiro dia. Temos que assumir o golpe, a responsabilidade e melhorar.

O auxiliar também avaliou o desempenho ofensivo da equipe e disse que o Botafogo criou oportunidades ao longo da partida, mas não conseguiu marcar.

— É difícil gerar chances com muita gente na defesa. Mas geramos, algumas claras, outras nem tanto. Buscamos todas as variações possíveis para chegar pelos lados ou pelo centro. A diferença está em que eles tiveram uma oportunidade e conseguiram. Nós tivemos muitas, mas não fizemos. Me parece que hoje foi injusto o resultado. É a sensação que tivemos do jogo.

Questionado sobre improvisações no time, Muner afirmou que a comissão técnica tentou alterar a formação ofensiva após o gol do adversário para aumentar a presença no campo de ataque.

— Nós buscamos variantes. Sabíamos que depois do gol eles iriam esperar muito mais atrás do que imaginávamos no começo. Então gente muito fina para poder construir, finalizar, chegar no último terço com opções. Tivemos nossas chances e lamentavelmente não aproveitamos. Tem a ver com isso, juntar gente de pé bom além do posicional. Creio que conseguimos porque todos os movimentos que fizemos foram positivos. Mas quando não encontra o gol, é difícil. Creio que eles finalizaram só uma vez no nosso arco, fizeram o gol e saíram em vantagem. Buscamos, mas não fomos efetivos.

Correa em ação pelo Botafogo contra o Barcelona-EQU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja outras respostas de Muner após a eliminação do Botafogo na Libertadores

Foco na Sul-Americana?

— Estamos no Botafogo, sabemos que aqui tem que ser protagonista, buscar todos os torneios e todas as frentes, buscar o máximo. Isso que vamos tentar. Nosso objetivo era hoje classificar. Bom, agora temos a Sul-Americana e apontaremos para a Sul-Americana e os torneios que temos pela frente, preparando da melhor maneira. E também aproveitando os jogadores que vamos ter nas posições, que são vários.

Com trazer o ânimo de volta?

— A vida é a mesma. Obviamente o golpe é duríssimo. O que nos resta? Levantar e seguir. Essa é a realidade. Futebol tem essas coisas, hoje cabe a nós viver isso. Estamos dispostos a enfrentá-la e sair (dessa situação), e melhorar tudo que fizemos até agora.

Nathan e Caio Valle

— Caio é um dos tantos jovens que desde que chegamos ganharam um lugar, foram uma surpresa muito boa. Sacar o Montoro e colocar o Caio era uma substituição arriscada, nós sabíamos, mas precisávamos de fôlego, e o garoto teve isso, teve responsabilidade, pedia a bola, alguns passes errou e voltou a pedir (a bola). É a classe de jogadores que necessitamos. É um garoto que, junto com o outro, tem um futuro enorme. E um pouco da ambição do nosso corpo técnico é potencializar jogadores e dar possibilidades. No contexto que estávamos, acreditamos que eles buscaram, brigaram, e por isso tiveram os minutos que tiveram hoje.

Arbitragem

— O árbitro, não há que pôr desculpas. Nós, repito, tanto no Equador como aqui fizemos uma boa série, por distintos motivos não passamos, isso nos dói. Mas fizemos todos os esforços que estavam ao alcance, hoje se notou até a última bola. E assumir a responsabilidade. Sem desculpas. Dominar no peito e seguir adiante.

