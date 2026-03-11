Corinthians nunca perdeu para o Coritiba na Neo Química Arena
Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (11)
O Corinthians enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira (10), às 21h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, palco em que o Timão jamais perdeu para o Coxa.
Em sete partidas disputadas no estádio, o Corinthians soma seis vitórias e um empate, enquanto o Coritiba ainda não conseguiu vencer no local.
Além da vantagem nos resultados, o time alvinegro também leva a melhor no saldo de gols. São 18 gols marcados pelo Corinthians contra oito do Coritiba. O desempenho representa 90% de aproveitamento para o clube paulista, enquanto a equipe paranaense tem 5% de aproveitamento no recorte.
O único jogo em que o Coritiba não saiu derrotado na Neo Química Arena aconteceu em 2014, ano de inauguração do estádio. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2 em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.
O Corinthians abriu o placar logo no primeiro minuto, com Elias. O Coritiba reagiu na etapa final e virou a partida com gols de Alex, ex-jogador do Timão, e Joel. Nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, Bruno Henrique aproveitou cobrança de escanteio, subiu livre na área e garantiu o empate para a equipe alvinegra.
Corinthians x Coritiba na Neo Química Arena
- 7 jogos
- 6 vitórias do Corinthians
- 1 empate
- 0 vitórias do Coritiba
- 90% de aproveitamento para o Corinthians
- 5% de aproveitamento para o Coritiba
- 18 gols marcados pelo Corinthians
- 8 gols marcados pelo Coritiba
Histórico do confronto
Corinthians e Coritiba já se enfrentaram 51 vezes ao longo da história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao clube paulista, que soma 27 vitórias, contra 13 triunfos da equipe paranaense, além de 11 empates no confronto.
Quando o duelo acontece em São Paulo, somando todos os estádios, a vantagem corintiana é ainda maior. Em 22 partidas disputadas como mandante, o alvinegro venceu 17 vezes, empatou três e sofreu apenas duas derrotas para o Coritiba.
