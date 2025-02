O atacante Stiven Mendoza, do León, começou com pé direito a sua passagem pelo clube mexicano. Na primeira partida da temporada, o ex-Ceará marcou um dos gols da vitória de sua equipe sobre o Pachuca, por 2 a 1, em duelo válido pela 5ª rodada do Torneio Clausura. O time, inclusive, será o rival do Flamengo no Mundial de Clubes.

No confronto, Mendoza marcou de cabeça no segundo tempo o gol que garantiu os três pontos para o León. O colombiano celebrou o retorno com gol e vitória.

- Muito feliz com o gol marcado, foi um jogo muito difícil, enfrentamos um adversário qualificado e conseguimos conquistar mais uma vitória. É importante fazer o meu primeiro jogo na temporada e já poder ajudar com um gol, ainda mais um gol que nos deu a vitória. Agora é seguir trabalhando forte para poder continuar evoluindo e ajudando o León - disse.

Com cinco rodadas disputadas, o León é o líder do Clausura. A equipe de Mendoza venceu todas as partidas e mantém 100% de aproveitamento na competição, com 15 pontos conquistados.

O segundo colocado é o América, com 13 pontos. Na Liga MX, os seis primeiros colocados garantem vaga nos playoffs finais, enquanto do sétimo ao décimo disputam eliminatórias para os playoffs. Mendoza valorizou a campanha da equipe e destacou a busca por terminar esta primeira fase na liderança.

- Estamos começando o campeonato muito bem, conseguimos vencer todos os jogos e estamos na liderança. Nosso primeiro objetivo é garantir a classificação entre os seis primeiros, mas também temos o desejo de terminar esta primeira fase na liderança, e vamos em busca disso. O time tem se comportado muito bem, tivemos a chegada do James, que tem nos ajudado bastante, chegando com uma grande vontade de vencer. Temos um grupo muito qualificado e vamos em busca de grandes conquistas nesta temporada - concluiu.

Carreira de Mendoza, atacante do León

Desde que chegou ao León, em agosto de 2024, Mendoza disputou 14 jogos e marcou 5 gols. Antes de se transferir ao futebol mexicano, o atacante estava no Adana Demirspor, da Turquia. No futebol brasileiro, ele já defendeu o Santos, Ceará, Bahia e Corinthians. Pelo Ceará, inclusive, Mendoza defendeu a equipe por duas temporadas, somando 96 jogos, 24 gols e 9 assistências.