Flamengo anuncia ucraniano como novo gerente de scouting

O Flamengo anunciou, na tarde desta quinta-feira (6), a chegada de Andrii Fedchenkov. O profissional ucraniano é o novo gerente de scouting rubro-negro. Homem de confiança de José Boto, diretor de futebol, Andrii será o responsável por liderar o departamento que mapeia reforços para o profissional e para as categorias de base.

Andrii Fedchenkov e José Boto trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e PAOK (Grécia). Além disso, o ucraniano também passou pelo Cardiff City, do País de Gales, seu último clube.

Andrii Fedchenkov ao lado de José Boto no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

Assim que chegou ao Flamengo, Boto pediu ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, a contratação do ucraniano. Na época, a diretoria rubro-negra cogitou pagar uma multa ao Cardiff City. Entretanto, os dirigentes entraram em um acordo com o clube galês, que topou liberar o profissional ao término da janela de transfaerências europeia (última segunda-feira).

Fluente em cinco línguas (português, espanhol, inglês, russo e ucraniano), Andrii tem como especialização os mercados sul-americano, europeu e japonês.

