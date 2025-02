O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, foi fotografado com a família, incluindo seu pai, vestindo a camisa do Flamengo (temporada 2022). A imagem, que mostra o menino abraçado a seu irmão, com a camisa do Flamengo, viralizou e muitos torcedores rubro-negros interagiram na postagem, feita pela esposa de Cristiano, Georgina, em seu perfil oficial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Jornalista aponta titular do Flamengo na Seleção Brasileira

Essa não é a primeira vez que o garoto aparece vestindo a camisa do Flamengo. Em 2022 o caso se repetiu, quando ele foi fotografado vestindo o traje Rubro-Negro na Kingdom Tower, na Arábia Saudita.

Próximo compromisso do Flamengo

Após atropelar a Portuguesa-RJ, por 5 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), O Flamengo volta a campo no sábado, quando encara o Fluminense no Maracanã. Com 13 pontos, o Flamengo está na liderança do Cariocão.

continua após a publicidade