Neymar está de volta! O craque brasileiro reestreou pelo Santos na noite de quarta-feira (5), no empate do Peixe por 1 a 1 com o Botafogo-SP. Em entrevista ao Lance!, o atacante Felipe Vizeu, ex-jogador do Flamengo que, atualmente, está jogando pelo Remo, enalteceu o retorno do ídolo ao futebol brasileiro.

- Sem dúvida. O Neymar é o nosso principal ídolo, hoje, no futebol. É o cara que é o diferencial da nossa Seleção. Com certeza, o futebol brasileiro só tem a ganhar com a volta dele. A gente já vê a questão do marketing, da movimentação em si só de ter cogitado a volta dele. Agora todo mundo já sabe que ele está de volta. É um cara grande, diferenciado. É um atleta que tenho uma referência muito grande por tudo que ele representa, com o país, com o futebol brasileiro e mundial também - iniciou Vizeu.

Neymar em campo com a camisa do Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Então, fico muito contente com a volta dele. Depois de 12 anos poder estar vendo o Neymar aqui no Brasil de novo, é muito gratificante. E em forma, né? Podendo desempenhar muito bem para tudo que ele quiser conquistar. E, se Deus quiser, trazer a Copa do Mundo para a gente que ele merece - completou.

Aos 33 anos, Neymar assinou com o Santos até o fim de junho deste ano. Em seu retorno ao Peixe, ele assumiu a camisa 10 e recebeu a braçadeira de capitão.