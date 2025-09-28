O Bahia venceu o Palmeiras por 1 x 0 na Arena Fonte Nova, resultado que empolgou demais os torcedores do Flamengo. Com a vitória do Tricolor de Aço, o Rubro-Negro alivia um pouco a pressão do duelo de logo mais contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Com o resultado, a classificação parcial do G4 do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo em 1º (51 pontos, 23 jogos), Cruzeiro em 2º (50 pontos, 25 jogos), Palmeiras em 3º (49 pontos, 23 jogos) e Mirassol em 4º (42 pontos, 24 jogos).

Dessa forma, em caso de vitória contra o Corinthians neste domingo (28), o Flamengo pode encerrar a rodada a 5 pontos de distância do Palmeiras.

Bahia vence Palmeiras em partida com polêmicas

Triunfo do Bahia afasta Palmeiras do Flamengo no Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Flamengo faz jogo importante contra Corinthians na Neo Química

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da Record (Tv Aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Yuri Alberto e Gui Negão

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro

