São Paulo terá retornos importantes em reta final de temporada

O São Paulo terá alguns retornos importantes nesta reta final de temporada, após um ano caótico no que diz respeito ao departamento médico.

De acordo com o boletim médico mais recente do clube, Ferreirinha e Luciano já estão treinando normalmente com o restante do elenco. Com um edema na coxa e um quadro de dores na perna, respectivamente, foram baixas na goleada mais marcante do ano, a derrota por 6 a 0 contra o Fluminense.

Arboleda, que lidava com uma lesão na posterior da coxa, também participou do treino de domingo (30) de forma adaptada. O São Paulo vai a campo na quarta-feira (3) contra o Internacional pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e em seu último jogo como mandante no ano. O confronto acontecerá na Vila Belmiro.

Ferreirinha pode retornar contra o Internacional (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O Tricolor briga com a matemática e combinações de resultados para saber seu planejamento em 2026. No final de semana que vem, se despede do Brasileirão enfrentando o Vitória, fora de casa, na última rodada.

Os retornos podem dar um ar de esperança para Hernán Crespo, que viveu a goleada sem contar com 15 jogadores do seu elenco e, inclusive, com um banco de reservas incompleto por falta de opção. Sabino e Rafael, que estavam suspensos, também retornam.

Veja o balanço completo do DM do São Paulo

Oscar – síncope vasovagal, em repouso domiciliar seguindo orientação médica

Dinenno – pós artroscopia no menisco do joelho direito, faz trabalho no gramado com contato controlado

Enzo – em repouso após herniorrafia para correção de hérnia inguinal oculta (lado esquerdo)

Lucas – tratamento por dor no joelho direito, faz fortalecimento muscular e controle motor

Rodriguinho – alteração no quadro respiratório, faz treinamentos internos e trabalho aeróbico na academia

Calleri – participa dos treinos com bola com redução gradual das restrições, faz aprimoramento físico

Ryan – em reabilitação após cirurgia de LCA do joelho esquerdo, evolui no fortalecimento e corrida

André Silva – tratamento para lesão no LCP e estiramento no LCA do joelho direito, avança em fortalecimento, mudanças de direção e corridas intensas

Luan – pós procedimento para remoção de calcificação no adutor direito, segue reabilitação focada no controle dos sintomas

Luciano – recuperado de dores na perna direita, treinou normalmente

Ferreira – melhora do edema na coxa esquerda, treinou normalmente

Arboleda – lesão muscular na posterior da coxa esquerda, treinou de forma adaptada

Wendell – recuperado de ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, recebeu alta e inicia treinos no campo