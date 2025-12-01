Rio de Janeiro ou São Paulo: qual estado tem mais títulos de Libertadores?

Rio de Janeiro e São Paulo protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol sul-americano quando o assunto é Libertadores da América. Mesmo após a conquista do Flamengo neste sábado (29), o estado paulista ainda leva larga vantagem. No total, os clubes de São Paulo somam 10 títulos, contra 7 conquistas das equipes cariocas.

Apesar da hegemonia paulista, o Rio de Janeiro viveu uma ascensão meteórica, especialmente com a hegemonia do Flamengo e as conquistas inéditas do Botafogo e do Fluminense.

O estado do Rio de Janeiro concentra seus títulos entre quatro clubes. O Flamengo lidera com quatro conquistas (1981, 2019, 2022 e 2025), sendo responsável pelo maior salto recente do estado no ranking. Além dele, Botafogo, Fluminense e Vasco também figuram na lista de campeões.

São Paulo domina o ranking com quatro clubes campeões. Palmeiras, São Paulo e Santos possuem três títulos cada, enquanto o Corinthians completa o total com a taça de 2012.

RJ x SP: Os títulos de Libertadores

Rio de Jeneiro: 7 títulos

Flamengo 4 - (1981, 2019, 2022, 2025)

Botafogo 1 - (2024)

Fluminense 1 - (2023)

Vasco 1 - (1998)

São Paulo: 10 títulos

Palmeiras 3 - (1999, 2020, 2021)

São Paulo 3 - (1992, 1993, 2005)

Santos 3 - (1962, 1963, 2011)

Corinthians 1 - (2012)

Outros brasileiros campeões continentais

Fora do eixo Rio–São Paulo, outros gigantes brasileiros também deixaram sua marca na Libertadores. Minas Gerais soma três títulos: Cruzeiro, bicampeão em 1976 e 1997, e o Atlético-MG, vencedor em 2013. Já o Rio Grande do Sul é um dos estados mais vitoriosos, com o Grêmio, tricampeão (1983, 1995 e 2017), e o Internacional, dono de duas taças (2006 e 2010).

Minas Gerais:

Cruzeiro 2 - (1976 e 1997)

Atlético-MG 1 - (2013)

Rio Grande do Sul:

Grêmio 3 - (1983, 1995 e 2017

Internacional 2 - (2006 e 2010)