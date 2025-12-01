Como o Palmeiras pode evitar título do Flamengo no Brasileirão

LIMA (PER) - O Palmeiras encara uma missão praticamente impossível nesta reta final de Brasileirão. Cinco pontos atrás do Flamengo na tabela, a equipe dispõe de apenas duas rodadas para tentar reduzir a desvantagem e não pode desperdiçar pontos na próxima quarta-feira (3) se quiser manter vivo o sonho da taça.

Após a derrota na final continental em Lima, a equipe de Abel Ferreira viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, que ainda briga por vaga em competições sul-americanas. No mesmo horário, o rival carioca recebe o Ceará, em partida que marcará o reencontro da equipe com sua torcida no Maracanã.

O próprio treinador admitiu em entrevista antes da final continental que o Palmeiras iria focar as atenções na decisão uma vez que estava distante do rival no Brasileirão. Esta, inclusive, deve marcar a primeira temporada de Abel sem título à frente do comando do Palmeiras.

– Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado (final da libertadores). Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue – disse Abel Ferreira, na última semana, antes da decisão da Libertadores diante do Flamengo.

Mesmo com resultados esportivos aquém do esperado nesta reta final de 2025, Abel Ferreira afirmou que seguirá como treinador do Palmeiras na próxima temporada. Apesar de ainda não ter formalizado oficialmente o novo vínculo, o português diz não precisar de "papel assinado" para demonstrar seu comprometimento com o clube a longo prazo. A expectativa é de que as partes anunciem o novo acordo nas próximas semanas.

– A presidente (Leila Pereira) queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é – revelou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recebe medalha de vice-campeão após derrota para o Flamengo na Libertadores (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

