São Paulo x Internacional: o que vale no último jogo do Tricolor como mandante
Tricolor enfrenta o Internacional na quarta-feira (3)
O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, dia 3, para enfrentar o Internacional em um duelo que carrega muito mais do que apenas três pontos. Será o último compromisso do Tricolor como mandante em 2025 e um jogo que simboliza o encerramento de uma temporada marcada por dificuldades, frustrações e cobranças, além de crises políticas - que foram as principais manchetes do clube nos últimos dias.
A partida originalmente aconteceria no Morumbis, mas o clube solicitou a transferência para a Vila Belmiro alegando a necessidade de troca do gramado após a sequência de shows que o estádio recebeu.
Nos bastidores, porém, pesou também o clima entre torcedores e a diretoria. Havia protestos previstos caso o confronto fosse mantido no estádio tricolor, o que transformou o duelo na Baixada Santista na última oportunidade do elenco de atuar em casa.
Briga pela Libertadores
Além do ambiente, há a disputa pela tabela. Mesmo vencendo as duas rodadas finais, o São Paulo não consegue mais alcançar o G7. A meta agora é permanecer no G8, posição que ainda mantém viva a chance de jogar a fase preliminar da Copa Libertadores em 2026. Para isso, além de fazer sua parte, o clube depende do título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o que abriria uma vaga extra pelo Brasileirão. O São Paulo soma 48 pontos.
Recuperação após goleada
A urgência por uma resposta em campo também pesa. O time chega abalado após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Fluminense, a pior derrota do ano e uma das mais duras da década. A goleada acentuou a crise de confiança e aumentou a distância entre elenco e arquibancada. O jogo desta quarta aparece como uma tentativa de reconstruir minimamente a relação com o torcedor e encerrar o ano diante do público.
