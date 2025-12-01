Para o confronto contra o Grêmio, Luis Zubeldía não contará com Canobbio, titular absoluto desde que assumiu o comando do Fluminense. Por conta do terceiro cartão amarelo que levou na goleada sobre o São Paulo, o uruguaio não estará à disposição para o duelo da 37ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

As opções para a ocupar a ponta são Riquelme Felipe, Keno, Soteldo e Santi Moreno, estes menos utilizados. São peças de características diferentes às do camisa 17, que possui maior vigor físico, intensidade e poder de marcação, enquanto os candidatos oferecem mais dribles e individualidade.

➡️ Canobbio e Serna superam marca de Arias pelo Fluminense em 2025

A dupla de pontas mais utilizada por Zubeldía foi Serna e Canobbio, que atuaram em praticamente todos os 14 jogos do argentino no comando do Flu. No banco, o Soteldo foi o mais acionado, entrando oito vezes, seguido por Keno, que entrou sete, e Riquelme e Santi Moreno, que entraram duas vezes.

continua após a publicidade

Devido à mudança, Zubeldía precisará fazer ajustes no comportamento do time. Primeiro porque, das opções que dispõe, apenas Riquelme atua pela direita, e a tendência é que o treinador escolha Soteldo ou Keno, que jogam mais pela esquerda, de forma que Serna possa ser deslocado. Além disso, o comprometimento defensivo do atacante uruguaio exigirá igual esforço de seu substituto, bem como maior atenção de Samuel ou Guga na lateral direita.

Veja os números dos pontas do Fluminense

Keno e Soteldo são os favoritos para a posição, enquanto Riquelme Felipe corre por fora. Santi Moreno, embora atue na ponta, foi acionado em apenas cinco jogos e teve 163 minutos desde que chegou ao Fluminense.

continua após a publicidade

Keno

O mais experiente das opções e mais decisivo para o Fluminense. Keno tem a marca dos dribles rápidos e boa movimentação no último terço. Atuou em 38 jogos em 2025, sendo titular em 10, somando 1344 minutos. O veterano soma seis gols e quatro assistências.

É o primeiro do elenco em menos minutos necessários para participar de gol (134 minutos) e o quarto com mais dribles certos no ano (39). Veja os números do Sofascore:

38 jogos (10 titular); 6 gols; 4 assistências; 1344 minutos jogados; 19 passes decisivos; 58 finalizações (21 no gol); 39 dribles certos

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Riquelme Felipe

Pouco acionado, o Moleque de Xerém foi definitivamente integrado ao time profissional nesta temporada. Primeiro com Mano Menezes, depois Renato Gaúcho e então Luis Zubeldía. Atuou em 22 jogos, sendo titular em 6. A última vez que entrou em campo foi na vitória sobre o Ceará, em 29 de outubro.

Apesar da baixa minutagem, o atacante teve impacto positivo quando foi escalado. É o quarto do elenco em menos minutos necessários para criar uma grande chance (287), terceiro em dribles certos (57) e tem dois pênaltis sofridos.

22 jogos (6 titular); 0 participações em gols; 862 minutos jogados; 18 passes decisivos; 17 finalizações (5 no gol); 57 dribles certos; 2 pênaltis sofridos

Riquelme Felipe em ação no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Soteldo

Contratado antes do Mundial de Clubes para suprir uma carência no elenco identificada por Renato Gaúcho, Soteldo ainda não convenceu no Fluminense. Apesar disso, os treinadores seguem apostando no camisa 7. O atacante, que chegou à Laranjeiras pela qualidade no "um contra um" e capacidade de quebrar linhas, ainda não conseguiu demonstrar o que encantou o ex-treinador.

Na vitória de 6 a 0 sobre o São Paulo, o venezuelano teve sua primeira participação em gol pelo Tricolor, dando a assistência para o gol de Serna que fechou a goleada. Ao todo, foram 19 partidas, três como titular, dando 11 passes decisivos.

19 jogos (3 titular); 1 assistência; 466 minutos jogados; 11 passes decisivos; 3 finalizações (0 no gol); 20 dribles certos