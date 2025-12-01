Vídeo mostra família de Filipe Luís emocionada com título do Flamengo

Campeão da Libertadores como jogador e, agora, como técnico do Flamengo, Filipe Luís é um dos grandes personagens da história do Rubro-Negro. Mas, como ele mesmo faz questão de lembrar, nenhuma das glórias que conquistou, nem mesmo as duas eternas, seriam possíveis sem sua família.

Por isso suas filha e esposa Patrícia ganharam destaques nas redes sociais da Conmebol Libertadores, onde apareceram visivelmente emocionadas com o título do Flamengo, que carrega o nome e o sobrenome dele: Filipe Luís.

De ex-jogador a técnico do Flamengo, Filipe Luís nasceu para ser rubro-negro

✍️Texto de Nathalia Gomes

Em 2023, Filipe Luís encerrou sua trajetória vitoriosa como jogador. No dia 30 de novembro, ele anunciou que iria se aposentar dos gramados em uma carta de despedida emocionante destinada à torcida do Flamengo.

Pelo Flamengo, o lateral disputou 175 partidas, com 111 vitórias, 32 empates e 32 derrotas, além de marcar quatro gols. No clube desde 2019, conquistou 10 títulos: as Libertadores de 2019 e 2022, os Brasileirões de 2019 e 2020, a Copa do Brasil de 2022, as Supercopas de 2020 e 2021, a Recopa de 2020 e os Cariocas de 2020 e 2021.

A história de Filipe Luís não se distanciou do Flamengo mesmo após pendurar as chuteiras. Três dos quatro títulos do Flamengo na Libertadores tiveram a marca do atual técnico da equipe principal. Dois como jogador, um como treinador. É o nono na história a vencer a competição nas duas funções. E o segundo brasileiro, se juntando a Renato Gaúcho. Confira a opinião do jornalista Pedro Werneck.

