Zico abre coração sobre tetra do Flamengo

O eterno Rei Zico, ídolo do Flamengo, parabenizou clube carioca pelo título da Libertadores. O texto publicado nas redes sociais do ex-jogador foi direcionado aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores. Confira;

"Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo por mais uma conquista da Copa Libertadores. Parabéns ao presidente Bap e sua diretoria. Parabéns a esse extraordinário comandante Filipe Luis e toda sua comissão técnica. Parabéns aos jogadores não só pela técnica e qualidade, mas pela união, raça, vontade de ganhar e comprometimento com a história do clube. Parabéns mais uma vez para essa gigantesca galera que é incansável no apoio ao time"

Zico, que atualmente está no Japão, relatou que precisou acordar de madrugada para acompanhar o jogo do Flamengo, graças a diferença de fuso horário dos países.

"A família Coimbra esteve bem representada, pelo filho, neto e sobrinho. Eu mantendo a tradição de acordar de madrugada aqui no Japão para ver meu time campeão. Em Lima, em 2019, foi às 4h. Depois, em Quito, às 5h. Agora, em Lima de novo, às 6h. Ainda bem que meu despertador não falha"

Zico abriu caminho para que 'Geração Arrascaeta' varresse títulos

Zico foi protagonista da primeira conquista do Flamengo na Libertadores, em 1981, quando marcou quatro gols nos três jogos da final contra o Cobreloa, do Chile. Após esse título histórico, o clube carioca voltou a vencer a competição em 2019, 2022 e agora em 2025.

Com esta conquista, o time se tornou o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro títulos na competição.