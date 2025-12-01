Jogador do Flamengo 'provoca' repórter da Globo, torcedor do Palmeiras

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, fez uma brincadeira com o apresentador Fred Bruno durante entrevista concedida após a conquista do título da Libertadores. Neste sábado (30), o defensor comentou sobre a reação do jornalista da GE TV diante da vitória rubro-negra sobre o Palmeiras na decisão disputada em Lima.

- Foi tortura com ele (Fred Bruno). Viu os caras colocarem o patch novo aqui! - declarou Ortiz em entrevista pós-jogo.

O jornalista Fred Bruno é declaradamente torcedor do Palmeiras. Ele já demonstrou emoção em derrotas do time, como após a eliminação no Mundial de Clubes em 2025, quando foi notado "quase chorando" durante a cobertura na TV.

Léo Ortiz joga no sacrifício pelo Flamengo

O defensor passou por um período de recuperação intenso para tentar participar da final continental. Ele sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo durante o confronto contra o Racing pela semifinal da competição, ficando afastado dos treinamentos até a semana decisiva. Apesar do esforço para estar disponível, o técnico Filipe Luís optou por mantê-lo no banco de reservas.

O zagueiro foi titular em 10 partidas da campanha do Flamengo na Libertadores. Na final, sua ausência foi compensada pela atuação de Danilo, que marcou o gol do título aos 22 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Arrascaeta.

Este título foi a quarta conquista da Libertadores do Flamengo e o quinto troféu de Léo Ortiz pelo clube carioca. Além da competição continental, o zagueiro já conquistou a Copa do Brasil em 2024, a Supercopa em 2025 e o Campeonato Carioca nas edições de 2024 e 2025.

