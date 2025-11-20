O Flamengo continua como principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro segundo as projeções atualizadas da UFMG, mas a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, reduziu a margem de vantagem que o clube havia construído. Antes da rodada, o Rubro-Negro aparecia com 72% de probabilidade de ser campeão. Agora, após tropeçar no clássico, o índice caiu para 67,4%. O Palmeiras, que poderia assumir a liderança em caso de vitória, ficou no empate por 0 a 0 com o Vitória, mas ainda assim viu seu percentual subir de 26,6% para 29,2%.

A rodada apertou novamente a disputa. O Flamengo foi derrotado com gols de Lucho Acosta e Kevin Serna, enquanto Jorginho descontou de pênalti na reta final. O Palmeiras, por sua vez, encontrou dificuldade diante de um Vitória fechado defensivamente e não conseguiu transformar a posse de bola em vantagem no placar. Assim, a diferença entre os dois primeiros colocados desceu para dois pontos, 71 para o Flamengo e 69 para o Verdão.

Cruzeiro e Mirassol seguem vivos na disputa, mas matematicamente distantes. O time mineiro passou de 1,4% para 3,5% de chance de título após a combinação de resultados, enquanto o Mirassol praticamente deixou a briga matematicamente ao cair para 0,002% depois do empate com o Santos.

A briga por Libertadores também foi reposicionada pela UFMG. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro têm vaga garantida, enquanto o Mirassol também aparece praticamente confirmado. Botafogo, Bahia e Fluminense fortalecem suas posições e aparecem com índices superiores a 96%, restando pouca margem para mudanças nas equipes que hoje compõem o bloco principal da classificação.

Próximos jogos para Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Com três rodadas restantes, Flamengo e Palmeiras se preparam para uma reta final decisiva. O Rubro-Negro ainda enfrenta Bragantino, Atlético-MG, Ceará e Mirassol. O Palmeiras, por outro lado, encara Fluminense, Grêmio, Atlético-MG e Ceará. A tendência é de novo capítulo decisivo a cada rodada, especialmente com oscilação simultânea dos concorrentes diretos.

