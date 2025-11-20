Em live pós-Fluminense x Flamengo no seu canal no Youtube, o jornalista Renato Maurício Prado criticou Filipe Luís por algumas escolhas na escalação. A derrota rubro-negro contou com uma atuação abaixo do jovem zagueiro João Victor. O menino de 18 anos, que começou no time titular, participou dos dois gols do rival carioca.

- O Fluminense entrou para jogar uma final de Brasileirão, e o Flamengo entrou com aquela pachorra de esperar, tocar para lá, para cá… Isso irrita profundamente. Perdendo de 2 a 0, já no segundo tempo, várias vezes o Flamengo ficou tocando bola entre os zagueiros. Por que não partiu para cima? Me desculpa, Filipe Luis, mas não dá mais para defender o seu trabalho. Como você escala, de novo, João Victor e Emerson Royal pelo lado direito. O menino errou tudo, não podia ter jogado, Filipe - começou o jornalista.

- Por que não começou com Cebolinha? Por que não começou com Juninho para fazer dupla com Bruno Henrique? Outra coisa que para mim foi o maior dos erros, o Flamengo foi buscar o Carrascal para ser o reserva do Arrascaeta. Aí o Carrascal jogou na ponta esquerda, mais na ponta que Samuel Lino. Aí viu que não deu certo e colocou o Carrascal preso na direita. O Filipe não está vendo o jogo? O time não tem o menor senso de urgência e não tem jogadas. Quando não tem o Arrascaeta, você vê que não tem jogada nenhuma - completou em seu canal no Youtube.

Como foi Fluminense x Flamengo?

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os gols da vitória tricolor foram de Acosta e Serna, ambos no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jorginho, de pênalti, diminuiu.