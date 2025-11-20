Flamengo: Especialista explica lesão de Pedro e provável tempo de recuperação

Pedro desfalcará o Flamengo na final da Libertadores após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda durante o treino de terça-feira (18), no Ninho do Urubu. Exames realizados nesta quarta confirmaram lesão no músculo reto femoral, estrutura importante para chutes e acelerações. O atacante iniciou tratamento e a tendência é que não atue mais em 2025, já que a temporada termina em menos de um mês.

O fisioterapeuta esportivo Adson Duarte, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explica que lesões no reto femoral são frequentes no futebol e variam de acordo com a quantidade de fibras rompidas.

— O músculo reto femoral é frequentemente lesionado quando o atleta realiza movimentos de chute ou aceleração intensa. A gravidade depende do número de fibras rompidas, podendo variar entre os graus 1, 2 e 3 — disse.

Segundo ele, menos de 5% das fibras se rompem no grau 1; até 50% no grau 2; e há ruptura completa no grau 3. A ausência de Pedro na decisão indica que a lesão esteja entre grau 1 e grau 2, cujos tempos de recuperação variam de duas a seis semanas. A resposta inflamatória, o histórico do atleta e a carga de jogos influenciam no processo.

O atacante estava em transição após fraturar o antebraço direito na semifinal contra o Racing e ainda tinha limitações físicas. Passou três semanas somente em treinos sem impacto.

— A prática esportiva antes da recuperação completa aumenta o risco de piora da lesão e prolonga o tempo de afastamento. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental — afirmou Adson.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

