Flamengo, Palmeiras… Veja quando serão as semifinais da Libertadores

A Conmebol definiu o calendário das semifinais da Copa Libertadores da América de 2025, e os confrontos prometem movimentar o continente. Flamengo, Palmeiras, Racing e LDU entram em campo nos dias 22 e 29 de outubro para decidir quem vai brigar pelo título na grande final, marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

No dia 22 de outubro, o Flamengo recebe o Racing no Maracanã, no primeiro duelo da semifinal. A equipe rubro-negra garantiu a classificação após eliminar o Estudiantes em uma disputa emocionante. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, venceu por 2 a 1. Já na volta, em La Plata, foi derrotado por 1 a 0. O goleiro Rossi foi decisivo ao defender duas penalidades na disputa de pênaltis, que terminou em 4 a 2 para os cariocas.

Na mesma data, em Quito, a LDU enfrenta o Palmeiras. O time paulista avançou com uma campanha sólida contra o River Plate. Depois de vencer em Buenos Aires por 2 a 1, confirmou a vaga com um triunfo por 3 a 1 no Allianz Parque, resultado que garantiu o retorno da equipe alviverde a mais uma semifinal continental.

continua após a publicidade

Os jogos de volta estão programados para o dia 29 de outubro. O Flamengo vai decidir a vaga fora de casa, em Avellaneda, diante do Racing, enquanto o Palmeiras terá a oportunidade de jogar diante de sua torcida, no Allianz Parque, contra a LDU.

A grande decisão da Libertadores acontecerá em jogo único no dia 29 de novembro, no Estádio Nacional de Lima, no Peru. Até lá, as atenções estarão voltadas para as semifinais, que já têm data marcada e prometem mais capítulos na luta pelo título mais cobiçado do futebol sul-americano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo