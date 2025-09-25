Crespo explica eliminação do São Paulo na Libertadores e fala sobre Rigoni

Hernán Crespo abriu o coração sobre a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores e explicou a escolha de ter Emiliano Rigoni como titular na ala esquerda, ao invés de opções como Maílton, por exemplo. O Tricolor se despediu da competição após ser derrotado pela LDU por 1 a 0 no Morumbis. Na ida, a equipe perdeu por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ao analisar, Hernán Crespo foi direto. O técnico acredita que a equipe produziu, mas não conseguiu concretizar as ideias.

➡️São Paulo é derrotado novamente pela LDU e dá adeus à Copa Libertadores

Ainda sobre a partida, Hernán Crespo alegou que o São Paulo não merecia ter perdido o primeiro jogo, que aconteceu na última semana em Quito. E para ele, o time estava tentando criar e produzir.

- E não foram só dificuldades recentes, foram coisas que aconteceram nas últimas 24 horas também. Ainda assim, o time está aí, perseverante, tentando jogar, tentando criar, produzindo. Ultimamente, temos conseguido, em alguns momentos, comprometer o adversário, em outros não. Num período dá certo, em outro não. Em momentos-chave, sim. Mas é assim - explicou Crespo.

continua após a publicidade

Crespo explicou a derrota do São Paulo (Foto: Alan Morici/AGIF)

E a escolha de usar Rigoni?

Rigoni foi escolhido como opção titular para a decisão contra a LDU. Ao deixar o gramado, no segundo tempo, o jogador foi bastante vaiado. Crespo explicou que, o que ele pensou, não foi concretizado. Ao explicar sobre o jogador, citou Ferreirinha, Bobadilla, Luciano e Rodriguinho também.

- Rigoni, Ferreirinha, Luciano, Bobadilla, Rodriguinho, eram nossos cinco. Não funcionou. Não aconteceu o que a gente pensou. Teve bola na trave, Luciano também. Aquilo que, estrategicamente, a gente criou, não concretizou.

continua após a publicidade

São Paulo é derrotado novamente pela LDU e dá adeus à Copa Libertadores

Em noite fria e com o MorumBIS lotado, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores ao perder novamente para a LDU, desta vez por 1 a 0. No jogo de ida, a equipe havia sido derrotada por 2 a 0.

O Tricolor se despede da competição e passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro como foco. A LDU avança às semifinais e enfrentará o Palmeiras, com a partida de volta no Allianz Parque. O jogo contou com polêmicas com arbitragem, gols anulados e protestos na torcida.



