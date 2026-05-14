Após a classificação do Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Léo Jardim comentou a expectativa de integrar a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de não ter sido chamado por Carlo Ancelotti, o arqueiro afirmou acreditar que tinha condições de aparecer entre os nomes observados pela comissão técnica.

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— Eu tinha essa expectativa, sei que eu tenho condições de poder estar naquela pré-lista, mas a gente sabe que tem diversos fatores que envolvem a decisão. Mas o que eu posso fazer é continuar fazendo meu trabalho aqui no clube e sempre buscar estar na minha melhor forma — afirmou o goleiro, que já havia sido convocado durante o ciclo comandado por Dorival Júnior.

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Mesmo com a vaga assegurada na próxima fase da Copa do Brasil, Léo Jardim admitiu que o elenco deixou São Januário incomodado com o empate por 2 a 2 diante do Paysandu. Segundo o camisa 1, a equipe entende que poderia ter apresentado um desempenho melhor diante da torcida.

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— Satisfeito, a gente não ficou. O clima no vestiário não foi de felicidade pela atuação. A gente sente que poderia ter feito melhor, que poderia ter saído com a vitória. Mas, ao mesmo tempo, fica feliz pela classificação — comentou.

Gol do Paysandu contra o Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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O goleiro também voltou a abordar a dificuldade do Vasco em manter a consistência defensiva. A equipe foi vazada novamente e chegou ao quarto jogo consecutivo sofrendo gols na temporada. Para Léo Jardim, o grupo precisa evoluir para evitar que os jogos se compliquem.

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— É sempre uma tecla que eu bato muito dentro do vestiário. Quando a gente consegue sair na frente e não sofre gols, o jogo fica muito mais tranquilo. Infelizmente, ainda estamos oscilando bastante e sofrendo gols que acabam complicando as partidas. O caminho é continuar trabalhando para encontrar essa consistência — concluiu.

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