Vote: como você avalia o trabalho de Zubeldía no Fluminense?

Mesmo com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o time do Fluminense saiu vaiado do campo do Maracanã. Luis Zubeldía vive seu momento mais pressionado desde que chegou ao clube e não é mais unanimidade entre os torcedores tricolores.

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Ainda assim, os números do treinador seguem sustentando argumentos importantes para quem defende a continuidade do trabalho. Com o triunfo diante do Operário, Zubeldía chegou a 49 jogos no comando do Fluminense. São 27 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, com 62,6% de aproveitamento. O time marcou 69 gols e sofreu 45 no período.

O cenário, porém, vai muito além dos números frios. O que aumentou a pressão sobre Zubeldía foi a queda brusca de desempenho do Fluminense nas últimas semanas. O time deixou de transmitir segurança, perdeu consistência defensiva e passou a conviver com erros individuais constantes. A sequência incluiu tropeços contra adversários considerados acessíveis, atuações ruins e dificuldades até mesmo nas vitórias.

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A mudança de percepção foi rápida. Há pouco mais de um mês, Zubeldía era tratado como um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro. Hoje, o treinador convive com vaias, críticas por escolhas nas escalações e questionamentos sobre rendimento.

O Fluminense encara agora uma sequência decisiva no Maracanã, principalmente pela Libertadores. Depois do jogo contra o São Paulo no sábado, o time precisa vencer o Bolívar por pelo menos três gols para depender apenas de si na rodada final contra o La Guaira. Uma eliminação precoce no torneio continental mudaria completamente o cenário político e esportivo do clube.

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