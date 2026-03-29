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Corinthians retoma treinos e mira duelos contra Fluminense e Internacional

Elenco completou quarto dia de atividades nesta Data Fifa

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
15:57
Corinthians volta aos treinos no CT (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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O Corinthians retomou as atividades na manhã deste domingo (29), no CT Dr. Joaquim Grava, após um dia de descanso durante a Data Fifa. O treino marcou o início da preparação da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro, que terá dois compromissos nesta semana: contra o Fluminense, na quarta-feira (1º), e diante do Internacional, no domingo (05).

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A programação começou com trabalhos na academia. Em seguida, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento e participaram de uma atividade de posse de bola, primeira dinâmica técnica aplicada pela comissão técnica no treinamento do dia.

Na sequência, o grupo realizou um exercício de transição, com foco no passe vertical após a recuperação da posse. A comissão técnica também comandou um jogo em espaço reduzido de dez contra dez, com o objetivo de estimular infiltrações e movimentação ofensiva.

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O elenco volta a treinar na manhã desta segunda-feira (30), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. Em abril, além dos duelos com Fluminense e Internacional, o Corinthians enfrentará Palmeiras, Vitória e Vasco pelo Brasileirão, Barra-SC pela Copa do Brasil e Platense, Independiente Santa Fé e Peñarol pela Libertadores.

Desfalques confirmados

Para enfrentar o Fluminense, Corinthians não terá o volante Raniele, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no confronto diante do Flamengo, na última partida do time pelo Campeonato Brasileiro antes da Data Fifa.

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Além dele do camisa 14, o meio-campista André Carrillo e o goleiro Hugo Souza, que estão com suas respectivas seleções, não devem retornar a tempo para a próxima rodada.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Confira o calendário do Corinthians no mês de abril

  1. 1º de abril – Fluminense x SCCP – Campeonato Brasileiro
  2. 05 de abril – SCCP x Internacional – Campeonato Brasileiro
  3. 09 de abril – Platense (ARG) x SCCP – Libertadores
  4. 11 ou 12 de abril – SCCP x Palmeiras – Campeonato Brasileiro
  5. 15 de abril – SCCP x Independiente Santa Fé (COL) – Libertadores
  6. 18 ou 19 de abril – Vitória x SCCP – Campeonato Brasileiro
  7. 22 de abril – Barra-SC x SCCP – Copa do Brasil
  8. 25 ou 26 de abril – SCCP x Vasco da Gama – Campeonato Brasileiro
  9. 30 de abril – SCCP x Peñarol – Libertadores 

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