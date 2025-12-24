Jornalistas repudiam fala de presidente do Flamengo

Ao comentar os investimentos no futebol feminino do Flamengo, o mandatário deu uma declaração polêmica ao falar em 'nariguda da Globo'. Apesar de não citar o nome da profissional, o comentário de BAP causou indignação em diversos profissionais da área.

A declaração de BAP foi dada durante um evento de apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão do presidente no Flamengo.

- Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula… dá vontade de falar: 'filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também - disse BAP, durante uma transmissão da Flamengo TV.

Jornalistas se posicionam contra fala de presidente do Flamengo

Dentro de uma matéria do portal 'GE', a Globo repudiou a declaração, mas preservou o nome da profissional.

"A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja", trouxe a nota da Globo.

Denúncia de Renata Mendonça

Há cerca de dois meses, Renata Mendonça denunciou nas redes sociais as condições da estrutura oferecida pelo Flamengo ao time feminino. Segundo a jornalista da Globo, o clube mais rico do país mantém suas jogadoras em um ambiente com problemas de infraestrutura e falta de privacidade. Exibindo um vídeo com imagens do CT, Renata relatou que o vestiário utilizado pelo elenco feminino é pequeno, com paredes danificadas, ralos entupidos e torneiras em mau estado.