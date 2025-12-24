Flamengo terá elenco profissional rejuvenescido e base 'em seca' em 2026

Após uma temporada brilhante em 2025, os torcedores do Flamengo esperam seguir no caminho das conquistas para o próximo ano. Na noite de terça-feira (23), em encontro com conselheiros na Gávea, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu pistas de como será o 2026 do time carioca. Segundo o presidente, pode-se esperar um elenco rejuvenescido no profissional e base 'em seca'.

Flamengo fecha 2025 com R$ 2,1 bilhões de receita e mais de 118 mil sócios-torcedores

Campeão de quase tudo neste ano, o Flamengo foi ao mercado nas duas janelas (início e meio do ano) para reforçar o elenco. Entretanto, optou por trazer "resultados" do futebol europeu, como Jorginho e Saúl. Esse cenário não deve ser repetir para a próxima temporada.

- Provavelmente não vamos comprar nenhum jogador com mais de 26 anos de idade. Você compra com com 26. Com quatro anos de contrato, com 30 anos, você ainda pode vender. Quando você compra com 29, 30, ele vai 'morrer' contigo - disse Bap.

Além disso, o presidente rubro-negro revelou que, em mais um cenário distinto desse ano, o Flamengo não "precisará vender" jogador do elenco em 2026. Bap ainda abordou mais a temática do rejuvenescimento do elenco.

- A gente não precisa vender, vamos manter o elenco e reforçar o que for necessário. Vamos continuar no processo de reforço do elenco, mas a gente precisa reduzir a idade média do elenco. Para jogar 60, 70 partidas por ano tem que ter jogador mais jovem. Nós vamos estimular uma competição feroz em todas as posições. Não é verdade que no elenco do Flamengo temos dois jogadores do mesmo nível na posição de titular e de reserva - detalhou o presidente.

Bap faz previsão para 'seca' na base do Flamengo para 2026

Ainda na apresentação aos conselheiros do Flamengo, Bap revelou que a base do time carioca, que passa por um momento de reconstrução, passará por uma seca no próximo ano. Além disso, o rubro-negro detalhou que o clube está mudando o tipo de prioridade de jovens atletas, com inspiração no Barcelona.

- A gente reorganizou a base do Flamengo, que vai passar um período de seca. Esse ano não foi um ano brilhante. A gente não espera um ano brilhante em 2026. Mas em 2027, a gente vem voando baixo. Estamos contratando garotos de 16, 17 anos, que acreditamos que possam estourar. Temos comprado passes por 1 a 2 milhões de reais. São jogadores para posições que precisamos no time. É um conceito de banqueiro de investimento. Se um estourar, pagou todos os outros - iniciou o presidente do Flamengo.

Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

- A gente tinha prioridade para garotos grandes, fortes. Quando chega lá na frente, ele não joga. Estamos agora investindo na parte técnica. O resto conseguimos ensinar. Talento é mais difícil. Isso tá baseado em inteligência, no scout (...) nós estamos com o conceito de La Masia do Barcelona, investindo na parte técnica na base - disse, em outro trecho.

