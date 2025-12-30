Vitória anuncia compra do volante Baralhas, ex-Internacional

Como já era esperado, o Vitória confirmou a renovação de contrato em definitivo do volante Baralhas. Titular durante boa parte da temporada rubro-negra, o atleta de 27 anos caiu nas graças da torcida e vai permanecer na Toca do Leão até o fim de 2028. Ele tinha vínculo com o Atlético-GO e estava emprestado ao time baiano.

O ano regular de Baralhas foi coroado na última rodada do Brasileirão, quando o camisa 44 deu uma de atacante para marcar o gol que salvou o Vitória do rebaixamento e selou o placar de 1 a 0 contra o São Paulo, no Barradão.

Gabriel Baralhas entrou em campo 46 vezes com a camisa do Vitória (42 delas como titular), marcou cinco gols e deu três assistências.

Baralhas, ex-Internacional, em treino do Vitória na Toca do Leão antes da partida contra o Palmeiras (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A trajetória de Baralhas até chegar ao Vitória

Formado no Ituano, Baralhas passou grande parte do início da sua trajetória no clube paulista, com idas e vindas entre Athletico-PR e Bragantino. Em 2020, ele chegou ao Atlético-GO por empréstimo do Ituano e se firmou na equipe, com destaque para a campanha de semifinalista do Dragão na Sul-Americana de 2022.

Seu desempenho despertou o interesse do Inter, que o contratou em 2023, mas o volante logo foi emprestado de volta para o Atlético-GO, clube que defendeu por mais duas temporadas. Foi em 2023 e 2024, depois da passagem pelo Internacional, que Baralhas teve a oportunidade de trabalhar com Jair Ventura, atual treinador do Vitória.

Vale lembrar que o Vitória volta a campo no dia 10 de janeiro, um sábado, quando estreia no Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas, às 16h (de Brasília), no Barradão. Baralhas, no entanto deve ser preservado e se reapresenta junto com a parte do elenco que vai se preparar de olho no início do Brasileirão.